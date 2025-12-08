lunes 08 de diciembre de 2025
    • Cultura

    La escritora Gabriela Vilardo renueva su compromiso con Ilustranimada 2025

    Su cuento ORVG (Operativo rescate de veteranos de guerra) fue elegido para una edición infantil y otra juvenil elaboradas por estudiantes de la Facultad de Artes.

    8 de diciembre de 2025 - 12:13
    Gabriela Vilardo, autora invitada del proyecto Libros Solidarios Ilustrados de la Universidad de La Plata.

    ILUSTRANIMADA
    ORVG (Operativo rescate de veteranos de guerra) fue entregado a la Biblioteca Alejo Iglesias y a la Biblioteca Popular General San Martín.

    ILUSTRANIMADA

    La escritora Gabriela Vilardo volvió a participar del proyecto educativo y solidario de la Cátedra de Lenguaje Visual 3, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de Ilustranimada 2025: XVI Festival de Libros Ilustrados Solidarios.

    Su cuento ORVG (Operativo rescate de veteranos de guerra) fue seleccionado e ilustrado por la estudiante Olivia Tissot -responsable de la versión infantil, desde el área Comunicación Visual- y por Francisco Matheo Torterolo, autor de la versión juvenil desde el área Artes Plásticas. Ambos trabajaron bajo la coordinación de la docente Agustina Fulgueiras.

    Ilustranimada: una muestra que une arte, formación y compromiso social

    Ilustranimada es una muestra anual donde se exhibe el resultado final del proceso de cursada de la cátedra. La edición de este año se realizó el 30 de noviembre en el Club Ateneo Popular de la ciudad de La Plata.

    Cada estudiante diseña y produce un libro ilustrado único, artesanal, basado en textos de autores convocados por el Proyecto Libros Solidarios Ilustrados. La actividad se extiende a la comunidad mediante la distribución de los ejemplares entre más de cincuenta instituciones benéficas sin fines de lucro.

    Desde su creación, el proyecto ya ha dejado en custodia casi 6000 libros solidarios. Vilardo volvió a destacar “el trabajo de los docentes de la universidad pública que, gracias a su responsabilidad y motivación y con una sola materia, convocan a muchísima gente al evento final para ser partícipes del mismo y apreciar, en esta oportunidad, los 480 textos trabajados en el 2025”.

    ORVG (Operativo rescate de veteranos de guerra)

    ORVG (Operativo rescate de veteranos de guerra), realizado por Gabriela Vilardo y los ilustradores mencionados, fue entregado a la Biblioteca Alejo Iglesias y a la Biblioteca Popular General San Martín.

    Dice la autora: “Dos versiones 2025 del mismo cuento, dos miradas e interpretaciones diferentes, dos formas de redactar la sinopsis, dedicados a dos públicos distintos, dos trazos particulares y una coincidencia ineludible: el respeto hacia quienes fueron a Malvinas y volvieron, y a los que ya no están.

    “Quiero destacar, además, que los dos alumnos te interpelan con su impronta, no solo a través de la imagen sino de su reflexión en cuanto al tema que se aborda. Debo decir que no me ha resultado sencillo transmitir en media carilla la posible historia de uno solo de los veteranos: uno solo y su hipotético destino, pero Olivia y Francisco hicieron su parte de manera inteligente y creativa, y lo que parecía una metáfora se volvió realidad esperanzadora. Ilustradores sensibles. Ilustradores comprometidos. Gracias, gracias, gracias. Las Malvinas son argentinas. (Este texto, además, aplica a cualquier guerra, sin lugar a dudas)”.

    Un recorrido de casi una década

    Vilardo también agradece a la Cátedra por las treinta versiones de sus cuentos desarrolladas en este proyecto desde 2016, que han llegado a niños y jóvenes de todo el país. Entre ellos se encuentran: Las burbujas de Pedro, Aire, Matilde en asamblea, Capricho en fa menor, Suena un organito, El desalojo, El sombrero apolillado, Ahora cuento yo, Rogelia, La intersección, Operativo María Lupa y El intruso.

