La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma

Camucha Escobar , prolífica escritora de nuestro medio, lanza su novena novela histórico-romántica, titulada La Medianoche del Alma . El 1º de octubre estará en todas las librerías del país y al día siguiente será presentada en la Ciudad de Buenos Aires .

La escritora pergaminense regresa con una historia intensa y envolvente ambientada en la Ciénaga colombiana de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. La obra combina historia familiar, política, amores imposibles y oscuros secretos que atraviesan generaciones.

El eje de la trama gira en torno a Andrea Campo Nariño y Juan Fernando Calderón , cuyo amor se ve frustrado por intrigas, conveniencias políticas y una traición que marcará el destino de sus descendientes. La desaparición del pequeño Sebastián, los pactos con la poderosa Fruit Company y la presencia espectral del Silbón dotan a la novela de un clima gótico y de suspenso permanente.

Con un estilo directo y emocional, Escobar construye personajes femeninos fuertes, atrapados entre la tradición y el deseo de libertad, y personajes masculinos que oscilan entre la pasión, la ambición y la violencia.

La Medianoche del Alma propone una lectura que desentraña tanto la intimidad de los sentimientos como los fantasmas sociales de la época.

Entre letras y raíces: la historia de Camucha Escobar

María del Carmen Camucha Escobar nació el 1°de noviembre de 1961 en la ciudad de Pergamino. Lugar que más adelante utilizará para ambientar sus novelas histórico-románticas.

Fue prácticamente criada por sus abuelos, hijos de inmigrantes y hacedores de todo tipo de anécdotas, que Camucha desde muy pequeña materializaba dibujando historietas. Los conflictos y las historias de las tierras de Pergamino le interesaron desde muy pequeña.

Pero su entusiasmo por las historias románticas y por las novelas de enredos no despegaba de la lectora fanatizada o (cuando llegaron las videograbadoras) la especialista en grabar todos los capítulos de la novela de turno para no perderse nada.

Y así transcurría su vida. Se recibió de maestra de inglés, se casó y tuvo cuatro hijos. Pero al cumplir 40, y en medio de una crisis de la mediana edad, (maestra de escuela hacía 20 años y madre de hijos adolescentes), algo le hacía ruido. Algo que venía golpeando la puerta de sus sueños con entusiasmo pero que ella desoía.

Por recomendación de su psicólogo, decidió concurrir a un taller literario y allí, además de conocer a sus primeros amigos en las letras y forjar amistades muy fuertes, descubrió que sería escritora. Eso es lo que deseaba con todo su corazón.

En el año 2007 comenzó a escribir cuentos cortos con los cuales tuvo muchas gratificaciones, siendo desde entonces, acreedora de numerosos premios a nivel municipal, provincial, nacional e internacional.

Cuando leyó “Como vivido cien veces”, de Cristina Bajo, supo que quería escribir una novela así. Y en 2008 comenzó a escribir su primera novela Tierra en Sombras que luego en el año 2013 autopublicó y presentó en Pergamino. A pesar de que dicen que “nadie es profeta en su tierra” le fue bárbaro. Vendió casi todos los libros y fue usado como lectura obligatoria en varios colegios.

En el año 2014 fue contratada por Penguin Random House, llegó a esta Editorial gracias a Cristina Bajo. Le mandó un ejemplar de Tierra en sombras y cuando lo terminó de leer, le recomendó con su editora, Florencia Cambariere de Random House. A la editorial le gustó mucho y luego de firmar contrato, decidieron publicarla junto a su segunda parte: Tu rostro en el fuego que Camucha ya estaba escribiendo.

En el año 2016 debuta en el mundo editorial. Lo hace de la mano del sello Plaza & Janés y con el aval de una de las autoras más representativas del género histórico-romántico: Cristina Bajo.

Escobar es autora de Tierra en sombras (2016), Tu rostro en el fuego (2017), El infierno en tu piel (2018), La loba (2020), Lo que la sangre oculta (2022) y Nuestro oscuro pasado (2023) y La memoria del mal (2023).