La diputada Paula Bustos, junto a concejales, piden a la Provincia respuestas por la represa

En 2008, tras años de demoras, la Unidad Transitoria de Empresa Iatasa-ABS S.A. presentó el “Proyecto de Obras de Defensa y Desagües Pluviales de la Ciudad de Pergamino”, resultado de la licitación realizada por el Ministerio de Infraestructura de la provincia en 2005. Entre 2010 y 2015, durante la gestión del gobernador Daniel Scioli, se avanzó en la ejecución de varios ramales de los desagües pluviales, alcanzando 1.850 metros lineales en el ramal Florencio Sánchez Norte; 1.150 metros en el ramal Colector Norte y 400 metros en barrio Laguna del Virrey.

Por su parte, entre 2017 y 2019, durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, se sumaron otros 800 metros al ramal Florencio Sánchez Norte, y 350 metros más al Colector Norte. También se construyeron estaciones de bombeo y se realizaron tareas de adecuación y limpieza en los terraplenes laterales del arroyo Pergamino. En ese mismo período, se gestionaron los fondos necesarios ante el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar la construcción de la represa de regulación, préstamo que fue finalmente aprobado en 2018, y en octubre de 2019 se adjudicó la obra a la empresa Decavial S.A.

Nada de nada

“Sin embargo, durante los primeros cuatro años de gestión del gobernador Kicillof, la situación no avanzó de manera significativa. A pesar de que en el Presupuesto 2023 se aprobó la obra de 3.000 metros de desagües pluviales correspondientes a los ramales Colectores Norte II y III, el avance de los trabajos ha sido mínimo hasta la fecha”, se indica en el pedido.

En la actualidad, la ejecución de las obras ha sido considerablemente lenta, con solo el 15% de las obras de desagües pluviales necesarias finalizadas, según el proyecto original de la UTE Iatasa-ABS S.A. Respecto a la obra de la represa de regulación, en marzo de 2023 se contaba con la aprobación de los fondos del BID, la posesión de las parcelas clave por parte de la Provincia y la firma del Acta de Inicio de Obra, con un plazo estimado de 42 meses para su finalización. Sin embargo, en septiembre de 2023, ante la falta de avances, el Gobierno provincial resolvió rescindir unilateralmente el contrato con Decavial S.A. por incumplimiento de obligaciones contractuales.

En marzo de 2024, el Gobierno provincial tomó posesión de la obra y, a través de la Resolución Nº 1298/2024, anunció que financiará la construcción de la represa de regulación con fondos provinciales. “No obstante, aún persisten dudas sobre la fecha de inicio de los trabajos”, advirtió la edil en la nota realizada ayer.

¿Qué pasará con esta obra?

La concejal Aurelia Furnari, al respecto, manifestó: “A la fecha, no hay certezas sobre el inicio de la obra, especialmente considerando que el gobernador no logró aprobar el presupuesto para 2025 debido a la falta de apoyo de los legisladores de su propio partido. Por lo tanto, no podemos garantizar si la Provincia cuenta con los fondos necesarios para llevar adelante este proyecto tan importante para nuestra ciudad”.

Asimismo, y tal como explicara la diputada provincial Paula Bustos, las ediles del bloque “Juntos” hicieron hincapié en el reciente temporal en Bahía Blanca, donde en pocas horas cayeron 290 milímetros de lluvia, resaltando cómo el cambio climático está incrementando la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. “Este desastre en Bahía Blanca nos recuerda la tragedia que vivimos en Pergamino hace 30 años. Hasta que nuestra ciudad no cuente con la totalidad de las obras de desagües pluviales y la represa de regulación, lamentablemente no estamos exentos de sufrir nuevamente una inundación como la de 1995”, concluyeron.

La preocupación de los concejales del Bloque Juntos es compartida por gran parte de la comunidad, que espera con urgencia una respuesta definitiva de parte del gobernador Kicillof para evitar que la historia se repita.

Ignacio Maiztegui: “Nunca obtuvimos una sola respuesta”

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Pergamino, el bloque Juntos presentó nuevamente un proyecto para reiterar al gobernador Axel Kicillof el pedido de información sobre la tan demorada obra de la Presa de Regulación del Arroyo Pergamino. Se trata de una solicitud que ya había sido realizada el año pasado, pero que, al día de hoy, no ha tenido respuesta oficial por parte del gobierno provincial.

El concejal Ignacio Maiztegui explicó que se trata de un nuevo intento por obtener datos precisos sobre el estado actual del proyecto. “Los pedidos los vamos actualizando en virtud de que la información ha ido cambiando en los últimos años. Sabíamos que había un crédito otorgado y un acta de inicio de obra. Todo indicaba que iba a comenzar, pero eso nunca ocurrió”, señaló.

Fondos desviados

Según informaron, fue recién a mediados de 2024 cuando se supo —casi de forma casual— que los fondos asignados por el BID para la construcción de la presa ya no estaban disponibles. “Eso fue un impacto muy duro para la sociedad pergaminense. Era una obra necesaria y muy esperada. Y enterarnos de que el dinero se había destinado a otro fin, sin haber sido notificados, nos generó una gran frustración”, remarcó Maiztegui.

A pesar de los múltiples pedidos de informe realizados en los últimos años, desde la provincia de Buenos Aires no se ha brindado ni una sola respuesta formal. “Lo que hay es una constante falta de información y, también, una falta de respeto hacia la comunidad. Especialmente cuando se cumplen 30 años de la trágica inundación del '95, que dejó un profundo dolor en Pergamino”, expresó el concejal.

¿En junio?

De acuerdo con l informado por el edil, en los últimos días, “el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, anunció que la obra tendría una nueva fecha de inicio para junio de 2025 y que se estaba buscando un nuevo financiamiento”. No obstante, desde Juntos manifestaron cautela: “Hoy no sabemos cuál es el monto, en qué condiciones se haría ni cuál sería el plazo de ejecución. La experiencia nos indica que hasta no ver máquinas trabajando, no podemos confiar solo en promesas”, afirmó Maiztegui.

Necesidad urgente

Por eso, en la última sesión del Concejo se reforzó el pedido de información, haciendo un racconto de todas las solicitudes anteriores y reiterando la necesidad urgente de avanzar con esta obra clave para mitigar los efectos de las lluvias intensas. “Ojalá no tengamos que seguir presentando más pedidos, pero si hace falta, lo haremos todas las veces que sea necesario”, concluyó el edil.