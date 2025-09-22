La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP) desplegó este fin de semana un amplio operativo en el barrio Hernández, que implicó la participación de distintas áreas técnicas y la realización de trabajos de envergadura sobre la red.

Obras en los barrios Las tareas principales se concentraron en el retiro de un cable subterráneo que debió ser sacado de circulación debido a la nueva obra pluvial que se ejecuta en la zona. Para garantizar la continuidad del servicio, la cooperativa implementó un “by pass” que permitió reconectar la red y hacerla funcionar de manera aérea.

En paralelo, los operarios concretaron el recambio de una cruceta metálica de gran tamaño, una pieza clave en la estructura del tendido eléctrico, cuya renovación mejora la seguridad y la capacidad operativa del sistema.

Proyectos que desarrolla la Cooperativa Eléctrica de Pergamino Las intervenciones también alcanzaron otros puntos de la ciudad. En la Subestación N°83 y a lo largo de calle Siria, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo consistentes en el despeje de ramas cercanas a las líneas de media tensión. Según explicaron desde la cooperativa, estas tareas son fundamentales para reducir riesgos durante tormentas y minimizar la posibilidad de cortes por contacto de ramas con los cables.

Con estas acciones, la CELP busca no solo adecuar su infraestructura a las obras públicas en marcha, sino también reforzar el servicio eléctrico en distintos barrios de Pergamino, priorizando la seguridad de los usuarios y la confiabilidad del suministro.

