La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

La problemática del robo de cables volvió a registrarse en Pergamino y en esta ocasión afectó a la zona oeste de la ciudad. Según informaron desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, en los últimos días se produjeron tres hechos consecutivos que generaron inconvenientes en el suministro eléctrico y en los servicios vinculados.

El informe de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino Las sustracciones de tendido eléctrico no solo provocan cortes de luz en los barrios afectados, sino que también demandan un importante esfuerzo de reparación y reposición por parte de las cuadrillas de la Cooperativa. Además, este tipo de delitos implica un riesgo para quienes los cometen, ya que manipular instalaciones eléctricas de media o baja tensión puede derivar en accidentes graves.

Desde la institución señalaron que, más allá de los daños materiales y económicos, la mayor preocupación está puesta en las molestias que padecen los usuarios, que se ven privados de un servicio esencial hasta que se concretan las reparaciones. Asimismo, remarcaron que cada robo implica costos que finalmente impactan en la comunidad, ya que deben ser afrontados con recursos que podrían destinarse a mejoras en la red.

Denunciar de inmediato Por este motivo, la Cooperativa solicitó a los vecinos que, en caso de observar movimientos sospechosos cerca de postes, transformadores o tendidos eléctricos, realicen de inmediato la denuncia a la Policía. También recordaron que se trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad para intentar frenar este tipo de hechos delictivos que, en los últimos meses, habían mostrado una disminución pero que ahora parecen reactivarse.

