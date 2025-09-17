miércoles 17 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    Según el informe de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, fueron tres hechos consecutivos en los últimos días y hay preocupación.

    Por Luciano Zuccarelli
    17 de septiembre de 2025 - 14:42
    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino volvió a alertar por los robos

    La problemática del robo de cables volvió a registrarse en Pergamino y en esta ocasión afectó a la zona oeste de la ciudad. Según informaron desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, en los últimos días se produjeron tres hechos consecutivos que generaron inconvenientes en el suministro eléctrico y en los servicios vinculados.

    Lee además
    historico: la cooperativa electrica de pergamino concreto el primer servicio de cremacion

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación
    la cooperativa electrica de pergamino celebra 91 anos de historia y compromiso con la comunidad

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino celebra 91 años de historia y compromiso con la comunidad

    El informe de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    Las sustracciones de tendido eléctrico no solo provocan cortes de luz en los barrios afectados, sino que también demandan un importante esfuerzo de reparación y reposición por parte de las cuadrillas de la Cooperativa. Además, este tipo de delitos implica un riesgo para quienes los cometen, ya que manipular instalaciones eléctricas de media o baja tensión puede derivar en accidentes graves.

    Desde la institución señalaron que, más allá de los daños materiales y económicos, la mayor preocupación está puesta en las molestias que padecen los usuarios, que se ven privados de un servicio esencial hasta que se concretan las reparaciones. Asimismo, remarcaron que cada robo implica costos que finalmente impactan en la comunidad, ya que deben ser afrontados con recursos que podrían destinarse a mejoras en la red.

    Denunciar de inmediato

    Por este motivo, la Cooperativa solicitó a los vecinos que, en caso de observar movimientos sospechosos cerca de postes, transformadores o tendidos eléctricos, realicen de inmediato la denuncia a la Policía. También recordaron que se trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad para intentar frenar este tipo de hechos delictivos que, en los últimos meses, habían mostrado una disminución pero que ahora parecen reactivarse.

    Temas
    Seguí leyendo

    Histórico: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó el primer servicio de cremación

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino celebra 91 años de historia y compromiso con la comunidad

    En Pergamino, hay 90 sepelios mensuales y alrededor de un 40% va a cremación

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Homenaje a María Delia Pujol: una vida dedicada al folklore y la enseñanza de la danza

    Día del Psicopedagogo en Argentina: una profesión en expansión que acompaña a las personas durante su vida

    El Grupo Literario Hojarasca celebra la llegada de la primavera con poesía y tradición

    Héctor Biscayart vuelve a escena con invitados en una noche de canciones y encuentros

    Jura de nuevos magistrados en Pergamino: un paso clave para fortalecer el Poder Judicial de la región

    Montanari Fiat, con su gama de vehículos, se acerca a los clientes en la concesionaria y los eventos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    María Delia Pujol formó a dos generaciones de bailarines y docentes.
    Cultura

    Homenaje a María Delia Pujol: una vida dedicada al folklore y la enseñanza de la danza

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Por Luciano Zuccarelli
    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados

    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    María Delia Pujol formó a dos generaciones de bailarines y docentes.
    Cultura

    Homenaje a María Delia Pujol: una vida dedicada al folklore y la enseñanza de la danza

    Exportaciones: el Gobierno celebró un récord histórico con más de 70 millones de toneladas

    Exportaciones: el Gobierno celebró un "récord histórico" con más de 70 millones de toneladas