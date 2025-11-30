domingo 30 de noviembre de 2025
    • Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    La Casa de la Cultura de Mariano H. Alfonzo designará una sala con su nombre y descubrirá una placa conmemorativa al cumplirse dos años de su fallecimiento.

    30 de noviembre de 2025 - 11:00
    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.

    El jueves 4, a las 19:00, la Casa de la Cultura de Mariano H. Alfonzo rendirá un sentido homenaje al artista Angel Ricardo Juárez al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. En un emotivo acto, se procederá al descubrimiento de una placa conmemorativa y a la designación de una de las salas con su nombre, gesto que busca perpetuar la huella que el maestro dejó en la institución y en toda la comunidad.

    Reconocido tanto en nuestro país como en el exterior, Juárez fue uno de los pioneros en la enseñanza artística de la Casa de la Cultura, donde se desempeñó como uno de sus primeros profesores y contribuyó decisivamente a la formación de nuevas generaciones de creadores.

    El homenaje estará acompañado por una muestra colectiva, integrada por trabajos de exalumnos de Angel Ricardo Juárez —muchos de ellos hoy artistas consolidados— y por obras de los alumnos de la profesora Cristina Frigerio, actual referente del área de pintura.

    Angel Ricardo Juárez: una vida dedicada al arte

    El pintor Angel Ricardo Juárez, fallecido en diciembre de 2023, fue uno de los artistas plásticos de mayor trascendencia nacional e internacional surgidos de nuestra ciudad. Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico. Su obra, fruto de talento, sensibilidad y esfuerzo, brilló en muestras locales, nacionales e internacionales.

    Más allá de su prestigio artístico, se destacó por su humildad, calidez humana y una forma de hablar que parecía conducir a un mundo encantado. Comenzó a dibujar de niño, alentado por su padre, Rubén. A los ocho años ingresó a la academia de Margarita Buljubasich y, ya radicado en Pergamino, recibió el impulso decisivo de María Hure, quien lo acercó al grupo Pintores Pergaminenses.

    Se perfeccionó con Fioravante Bangardini, Ernesto Dauguet y María del Carmen Tesario. Luego obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para estudiar con Juan Grela en Rosario y otra de la Fundación del Banco Provincia para formarse en Buenos Aires con Hermenegildo Sábat.

    Expuso por primera vez en el atelier de Hure y junto al grupo en Buenos Aires y diversas ciudades del país. Desde 1979 participó en salones nacionales, obtuvo numerosos premios y realizó muestras individuales en Argentina y el exterior. Con el apoyo de Galería Centoira exhibió en Buenos Aires, San Pablo y Río de Janeiro; luego fue invitado a Barcelona (1992-1993) y expuso en Chile (1995). Integró el CD-ROM Pintores Argentinos para el Mercosur y en 1997 recibió un homenaje en el Congreso de la Nación. En 1999 ganó el premio mayor en Cultura otorgado por LA OPINION y Canal 4.

    Participó varias veces en ArteBA y en 2006 expuso en París y en el Llao Llao de Bariloche. En 2008 fue incluido en el ABC de las Artes Visuales en la Argentina. Exhibió en Venecia y Florencia en 2011, obteniendo el cuarto premio en la 8ª Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea. En 2012 ganó el Primer Premio en la Primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Borges.

    En 2013 viajó a Croacia para los World Art Games y ese mismo año obtuvo el Primer Premio Internacional de Pintura “Lorenzo Il Magnífico” en la Bienal de Florencia. Poco antes de su muerte había regresado de una nueva participación en la Florence Biennale.Su legado permanece como testimonio de una vida dedicada plenamente al arte.

