lunes 13 de octubre de 2025
    • La Celp continúa con trabajos preventivos y obras de refuerzo en distintos barrios

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino avanza con un plan de mantenimiento y ampliación de la red para garantizar un mejor servicio durante el verano.

    Por Luciano Zuccarelli
    13 de octubre de 2025 - 17:10
    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino avanzó con diferentes obras.

    Con la llegada de los primeros días cálidos y ante la proximidad de la temporada estival, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino intensifica los trabajos preventivos y de infraestructura en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar el suministro y evitar inconvenientes en los meses de mayor demanda energética.

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino refuerza la red para garantizar un verano sin cortes
    En ese marco, recientemente se ejecutó una importante obra en el barrio Belgrano, donde se llevó a cabo la instalación de un nuevo tendido de línea de media tensión, con conductores de 25 milímetros, que permitirá mejorar la capacidad de distribución y reforzar la alimentación de la zona. La intervención incluyó también la colocación de un juego de fusibles para el nuevo transformador, que servirá de respaldo al sistema actual y beneficiará tanto a los vecinos de Belgrano como a los del barrio Moreno.

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    Esta acción forma parte del plan de mantenimiento programado y modernización de redes que la CELP viene desarrollando desde principios de año, orientado a anticiparse a los picos de consumo que suelen registrarse durante los meses de calor. El objetivo es garantizar la estabilidad del servicio y minimizar el riesgo de interrupciones ante el incremento en el uso de equipos de refrigeración y ventilación.

    De manera complementaria, las cuadrillas de la Cooperativa continúan realizando tareas de poda y despeje de ramas en sectores críticos del tendido eléctrico, especialmente en el barrio Otero y parte del Champagnat. Este tipo de trabajos, que se desarrollan de forma preventiva, resulta esencial para reducir el impacto de tormentas o vientos fuertes sobre las líneas, evitando cortes y mejorando la seguridad general del sistema.

    Desde la CELP remarcaron que el mantenimiento del arbolado cercano a las redes eléctricas es una tarea constante, planificada por sectores, que requiere coordinación entre las áreas técnicas de la Cooperativa y el Municipio, a fin de preservar tanto la calidad del servicio como el entorno verde de la ciudad.

    Obras en Pergamino

    Asimismo, recordaron a los vecinos la importancia de no intervenir por cuenta propia en árboles que se encuentren próximos a cables o columnas, y de comunicarse con la entidad ante cualquier situación que represente riesgo eléctrico. “El trabajo conjunto entre los usuarios y la Cooperativa es clave para sostener un servicio seguro y eficiente, especialmente en los meses donde la demanda se multiplica”, destacaron desde la institución.

    De esta manera, la CELP continúa consolidando su compromiso con la comunidad pergaminense, realizando obras estratégicas, mantenimiento continuo y acciones de prevención que apuntan a garantizar un suministro confiable en cada rincón de la ciudad.

