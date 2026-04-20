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    • La brigada motorizada aprehendió a dos sujetos que trasladaban dosis de cocaína y marihuana en moto

    Dos jóvenes fueron aprehendidos por la brigada motorizada tras un control policial: llevaban cocaína y marihuana en una moto. Interviene la UFI N°9.

    20 de abril de 2026 - 11:02
    Aprehendidos con cocaína y marihuana en Pergamino tras un operativo de la Policía motorizada en avenida Colón y Pueyrredón.

    Aprehendidos con cocaína y marihuana en Pergamino tras un operativo de la Policía motorizada en avenida Colón y Pueyrredón.

    LA OPINION
    Aprehendidos con cocaína y marihuana en Pergamino tras un operativo de la Policía motorizada en avenida Colón y Pueyrredón.

    Aprehendidos con cocaína y marihuana en Pergamino tras un operativo de la Policía motorizada en avenida Colón y Pueyrredón.

    LA OPINION

    Dos sujetos de 24 y 27 años fueron aprehendidos en Pergamino durante la madrugada, luego de que personal de la Policía los interceptara cuando circulaban en moto con dosis de cocaína y marihuana.

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    El procedimiento se realizó en la zona de avenida Colón y Pueyrredón y quedó bajo intervención judicial por infracción a la Ley de Estupefacientes.

    Embed

    El operativo tuvo lugar alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL), que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona urbana.

    Operativo en Colón y Pueyrredón

    Al llegar a la intersección de avenida Colón y Pueyrredón, los uniformados procedieron a identificar a dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta y que, ante la presencia policial, despertaron sospechas. Tras requisarlos en el lugar, los agentes hallaron sustancias ilícitas en su poder.

    En el caso de uno de los implicados, un joven de 27 años, los efectivos secuestraron del interior del rodado una caja de cartón que contenía una sustancia vegetal compatible con marihuana, con un peso total de 15,3 gramos. Por su parte, el segundo joven, de 24 años, llevaba entre sus prendas una servilleta de papel con una sustancia de similares características, con un peso de 7,4 gramos.

    Narcomenudeo

    Además, durante el procedimiento se constató la presencia de dosis de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de una posible vinculación con el narcomenudeo, una problemática que preocupa a las autoridades locales por su expansión en distintos barrios de la ciudad.

    Ambos jóvenes fueron trasladados a sede policial, donde se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Drogas, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 y la Unidad de Coordinación de Estupefacientes.

    Tras cumplirse los recaudos legales de rigor, la Justicia dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior libertad de los aprehendidos, sin perjuicio de la continuidad de la investigación.

    Fuentes policiales indicaron que este tipo de operativos forma parte de los controles preventivos que se intensifican en distintos sectores de Pergamino, con el objetivo de detectar la circulación de estupefacientes y desalentar la comercialización minorista.

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