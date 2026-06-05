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    • Secuestraron medicamentos en un punto de venta ilegal de Pergamino

    Los investigadores detectaron que en una despensa ubicada sobre la avenida Florencio Sánchez al 800 se ofrecían medicamentos sin la habilitación correspondiente

    5 de junio de 2026 - 13:34
    En el allanamiento se incautaron diversos medicamentos.

    En el allanamiento se incautaron diversos medicamentos.

    PFA
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    En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para prevenir delitos que afectan la salud pública, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon en la ciudad bonaerense de Pergamino un punto de comercialización ilegal de medicamentos.

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    La causa se inició a partir de una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del Dr. Juan Tomás Godoy, por la presunta venta irregular de fármacos en un comercio de esa ciudad.

    A raíz de ello, la autoridad judicial encomendó la investigación a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, quienes llevaron adelante tareas de inteligencia, análisis de información y vigilancias encubiertas.

    Como resultado de las averiguaciones, los investigadores detectaron que en una despensa ubicada sobre la avenida Florencio Sánchez al 800 se ofrecían medicamentos sin la habilitación correspondiente.

    Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 2 de Pergamino, a cargo del Dr. Julio Alfredo Caturla, ordenó el allanamiento del local.

    Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue imputado un hombre de 37 años por presunta infracción al artículo 204 del Código Penal, que sanciona la venta ilegal de medicamentos sujetos a receta médica.

    Asimismo, los efectivos incautaron una importante cantidad de productos farmacéuticos cuya comercialización carecía del respaldo legal correspondiente. Entre ellos se hallaron partidas de omeprazol elaboradas por un laboratorio cuya producción fue prohibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en todo el país.

    Cabe destacar que la Ley Provincial N° 10.606 establece que la venta de medicamentos únicamente puede realizarse en farmacias debidamente habilitadas.

    Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

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