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    Fin de semana largo: por qué es feriado el lunes 15 de junio y a quiénes alcanza

    El lunes 15 será feriado nacional por el traslado de una fecha histórica. Qué se conmemora y cuáles son los próximos fines de semana largos que quedan en 2026.

    9 de junio de 2026 - 12:03
    Entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país gracias al traslado de un feriado nacional.

    Entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país gracias al traslado de un feriado nacional.

    NA

    Este junio trae una excelente noticia para quienes esperan una pausa en la rutina: entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país gracias al traslado de un feriado nacional.

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    La fecha genera dudas entre muchos trabajadores y estudiantes, ya que el homenaje original se conmemora el 17 de junio, pero este año fue trasladado para favorecer el turismo interno y permitir un descanso de tres días consecutivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

    ¿Por qué es feriado el lunes 15 de junio?

    El feriado del lunes 15 corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más destacadas de la historia argentina y héroe fundamental en la lucha por la independencia.

    Güemes fue un militar y político salteño que lideró la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas durante las guerras de independencia. Su accionar resultó clave para impedir el avance español hacia el territorio que hoy conforma la Argentina.

    Si bien la conmemoración oficial es el 17 de junio, este año el feriado fue trasladado al lunes 15, tal como establece el calendario nacional para determinadas fechas patrias.

    ¿A quiénes alcanza el feriado nacional?

    Al tratarse de un feriado nacional, la jornada alcanza a trabajadores de la administración pública, empleados del sector privado, bancos, escuelas y la mayoría de las actividades habituales.

    Quienes deban trabajar durante ese día deberán percibir la remuneración correspondiente según lo establecido por la legislación laboral vigente para los feriados nacionales.

    Además, muchas dependencias públicas permanecerán cerradas y los servicios funcionarán con cronogramas especiales.

    Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

    Tras el descanso de junio, todavía habrá varias oportunidades para disfrutar de escapadas o mini vacaciones durante el resto del año.

    -Junio

    Del sábado 13 al lunes 15 de junio.

    Por el traslado del feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

    -Julio

    Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

    Incluye el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.

    -Agosto

    Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

    Por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

    -Octubre

    Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

    Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

    -Noviembre

    Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

    Por el Día de la Soberanía Nacional.

    -Diciembre

    Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

    Será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.

    Los feriados que aún restan en 2026

    -Feriados inamovibles

    20 de junio.

    9 de julio.

    8 de diciembre.

    25 de diciembre.

    -Feriados trasladables

    15 de junio (por el 17 de junio).

    17 de agosto.

    12 de octubre.

    23 de noviembre (por el 20 de noviembre).

    -Días no laborables

    10 de julio.

    7 de diciembre.

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