Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

La mujer se encontraba en los consultorios médicos de Mitre al 1200 cuando irrumpió el ladrón a arrebatarle la cartera.

Una mujer fue víctima de un robo este lunes por la mañana en pleno centro de Pergamino, cuando un delincuente le sustrajo un celular y una cartera en un edificio donde funcionan consultorios médicos. La rápida reacción de la damnificada, que persiguió al sospechoso mientras se comunicaba con el 911, permitió que personal policial lograra interceptarlo y aprehenderlo pocos minutos después.

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El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes en un inmueble ubicado en Mitre 1271, una zona de intensa circulación peatonal y vehicular del casco céntrico de Pergamino. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un sujeto aprovechó una circunstancia favorable para apoderarse de las pertenencias de una mujer que se encontraba en el lugar.

El delincuente logró hacerse de un teléfono celular y una cartera pertenecientes a la víctima y escapó rápidamente del edificio para emprender la fuga en una bicicleta. La maniobra generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes advirtieron lo sucedido y colaboraron para alertar a las autoridades.

Lejos de resignarse a la pérdida de sus pertenencias, la mujer decidió salir tras los pasos del sospechoso. Mientras lo seguía por distintas calles de la zona céntrica, logró mantener comunicación con los operadores del servicio de emergencias 911, aportando datos sobre la dirección de fuga y las características del individuo.

Esa información resultó clave para coordinar el despliegue de los móviles policiales y de los agentes de seguridad municipal que participaron de la búsqueda. La damnificada continuó observando los movimientos del ladrón hasta que los efectivos lograron acercarse al sector donde se desplazaba.

Detención del sospechoso

A partir de los datos aportados en tiempo real por la víctima, personal del Comando de Patrulla efectuó un operativo de recorridas preventivas por las inmediaciones. Minutos después, los uniformados localizaron al sospechoso y concretaron su interceptación.

Tras ser reducido, el individuo fue trasladado en calidad de aprehendido a la Comisaría Primera, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y se puso el procedimiento en conocimiento de las autoridades judiciales.

Investigación policial

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que la rápida intervención policial fue determinante para esclarecer el hecho en cuestión de minutos. Además, destacaron la importancia del aviso inmediato al 911 y la colaboración de la víctima, que permitió orientar la búsqueda con precisión.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el robo y establecer si el sospechoso podría estar vinculado con otros episodios delictivos ocurridos recientemente en la ciudad.