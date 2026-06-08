lunes 08 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Denegaron la excarcelación a los ocho policías de Colón y el civil por cobrar coimas por transferencias

    El juez César Solazzi no hizo lugar al requerimiento de los abogados defensores de ocho policías y un civil involucrados en maniobras ilícitas.

    8 de junio de 2026 - 16:28
    Los controles viales en la ruta nacional 8 servían para labrar infracciones de tránsito y requerir pagos ilegítimos a través de transferencias bancarias.

    Los controles viales en la ruta nacional 8 servían para labrar infracciones de tránsito y requerir pagos ilegítimos a través de transferencias bancarias.

    LA OPINION

    En una resolución dictada recientemente, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Pergamino decidió no hacer lugar a los pedidos de excarcelación ordinaria presentados por la defensa de los ocho efectivos policiales y un civil involucrados en una red de corrupción en el Destacamento de Policía Vial de Colón.

    Lee además
    La mujer se encontraba en los consultorios médicos de Mitre al 1200 cuando irrumpió el ladrón a arrebatarle la cartera.

    Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera
    La Dirección de Tránsito y Control Urbano de la Municipalidad de Salto llevó adelante una serie de operativos preventivos y de control en diferentes puntos de la ciudad durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, los cuales arrojaron como resultado el secuestro de tres motocicletas y un automóvil por diversas faltas a la normativa vial vigente.

    Salto: Secuestran cuatro vehículos durante operativos nocturnos de control

    Los nueve imputados están acusados de liderar y participar en una organización que exigía dádivas a automovilistas y transportistas para permitirles circular. Según la investigación, los efectivos operaban bajo una modalidad que incluía el cobro de estas exacciones ilegales incluso mediante transferencias bancarias, lo cual facilitó el rastreo del beneficio económico indebido obtenido de las múltiples víctimas.

    Graves cargos y riesgo de fuga

    El juez a cargo de la causa, César Solazzi, fundamentó el rechazo a la libertad basándose en la calificación legal de los hechos: asociación ilícita, exacciones ilegales reiteradas, concusión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.

    El tribunal consideró que, debido a la multiplicidad de hechos cometidos y a la gravedad de los delitos contra la administración y el orden público, la pena en expectativa supera ampliamente el máximo de ocho años estipulado para conceder la libertad condicional.

    En sus fundamentos, el juez destacó que la calidad de funcionarios públicos de los procesados y la naturaleza de la asociación ilícita que integraban permiten inferir que, en caso de una eventual condena, la misma sería de cumplimiento efectivo y no en suspenso.

    Traslado a unidades penitenciarias Tras la negativa a la excarcelación, la justicia ordenó que los encartados permanezcan detenidos a disposición del Juzgado de Garantías. Asimismo, se ha requerido formalmente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la asignación de cupos en unidades penales para el inmediato alojamiento de los ocho policías implicados en la causa.

    La investigación continúa bajo la órbita de la UFIJ Nº 1 de Colón, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt, mientras se analizan las pruebas que confirmarían la sistematicidad de los pedidos de "coimas" en las rutas de la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

    Salto: Secuestran cuatro vehículos durante operativos nocturnos de control

    Secuestraron medicamentos en un punto de venta ilegal de Pergamino

    Condenan a un joven por los asaltos a sus padres y vecinos para comprar drogas y fugarse de la comisaría

    Abuso sexual de una menor en Colón: la defensa del condenado pidió ejercer el derecho a réplica tras el fallo

    Intento de robo en Colón: el cómplice del ladrón, corrido con la tijera por la almacenera, fue condenado

    Condenaron a un colonense que abusó sexualmente de una mujer cuando era menor de edad

    Robo a La Casa del Pescador: allanamientos en San Nicolás permitieron secuestrar un rifle sustraído

    Detuvieron al prófugo acusado de participar del robo que terminó con la muerte de Néstor Marchesotti

    Volcó un camión con acoplado en la ruta 32 a la altura de El Socorro y se desplegaron brigadas de emergencias

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La mujer se encontraba en los consultorios médicos de Mitre al 1200 cuando irrumpió el ladrón a arrebatarle la cartera.

    Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los controles viales en la ruta nacional 8 servían para labrar infracciones de tránsito y requerir pagos ilegítimos a través de transferencias bancarias.

    Denegaron la excarcelación a los ocho policías de Colón y el civil por cobrar coimas por transferencias
    La mujer se encontraba en los consultorios médicos de Mitre al 1200 cuando irrumpió el ladrón a arrebatarle la cartera.

    Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

    Racing festejó en casa un triunfo contundente que lo acerca a las semifinales.

    Goleada y paso firme de Racing en los cuartos del Torneo 6 Ligas

    La implementación de una capacitación obligatoria para quienes realizan tareas de poda en Ramallo abrió un debate entre trabajadores vinculados a la actividad, quienes advierten que la medida podría transformarse en una nueva exigencia burocrática para desempeñar un oficio que muchos desarrollan desde hace años.

    Conflicto en Ramallo por la capacitación obligatoria para los trabajadores de poda

    Helena Arbeleche se destacó en su estreno con la selección argentina al conquistar tres medallas.

    Helena Arbeleche confirmó su crecimiento con una gran actuación en Estados Unidos