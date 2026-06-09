Salto reconoció a los vecinos que participaron del programa "Sé turista en tu ciudad"

Con un auditorio colmado por familiares y amigos, se vivió una jornada especial para el turismo de Salto.

En una emotiva ceremonia realizada en el Centro Universitario Municipal (CUM), vecinos de Salto fueron reconocidos por su participación en el programa "Sé turista en tu ciudad", una iniciativa que busca fortalecer el sentido de pertenencia, difundir la historia local y promover el patrimonio cultural y sector turístico del distrito. Familiares y amigos acompañaron a los participantes en una jornada cargada de emoción y recuerdos.

El auditorio del CUM se vio colmado por vecinos que se acercaron para compartir un momento especial junto a quienes formaron parte de esta propuesta impulsada por el área de Turismo. Durante el acto se entregaron certificados de asistencia a 53 saltenses que lograron completar la mayor parte de los recorridos programados a lo largo del año.

En total, unas 240 personas participaron de las diferentes actividades desarrolladas durante el ciclo, que incluyó visitas guiadas por distintos puntos de interés histórico, cultural y patrimonial del partido de Salto. La iniciativa permitió a los participantes conocer en profundidad lugares emblemáticos de la ciudad y redescubrir aspectos poco conocidos de la identidad local.

La entrega de certificados representó el cierre de una primera etapa marcada por una importante convocatoria y un notable interés de la comunidad por conocer más sobre su propio territorio.

Presentaron un libro sobre la historia y el turismo de Salto

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación oficial del libro Aportes para la historia y el turismo del partido de Salto, una publicación que reúne las memorias descriptivas de los ocho paseos realizados durante el programa.

La obra busca dejar un registro documental de las experiencias vividas y poner a disposición de vecinos, estudiantes e investigadores información vinculada a la historia local, los sitios de interés y los principales atractivos turísticos del distrito.

Además, durante el encuentro se proyectó un video institucional con imágenes de las distintas salidas realizadas a lo largo del año. El material audiovisual permitió revivir momentos compartidos por los participantes y reflejó el impacto que tuvo la propuesta en la comunidad.

Nuevas recorridas y continuidad del programa en 2027

Desde la organización destacaron el éxito alcanzado por "Sé turista en tu ciudad" y confirmaron que la iniciativa continuará durante la segunda mitad del año con nuevas salidas y actividades abiertas a la comunidad.

Asimismo, ya se encuentra previsto un nuevo ciclo completo para 2027, con el objetivo de ampliar la participación vecinal y seguir promoviendo el conocimiento de la historia, la cultura y el patrimonio de Salto.

El programa se ha consolidado como una herramienta de integración comunitaria que invita a los vecinos a convertirse en protagonistas del turismo local, fortaleciendo el vínculo con los espacios históricos y culturales que forman parte de la identidad del distrito.