Volcó un camión con acoplado en la ruta 32 a la altura de El Socorro y se desplegaron brigadas de emergencias

El acoplado volcó a la altura de El Socorro y obstruyó la circulación en sentido Pergamino-Rosario.

Un camión con acoplado protagonizó un vuelco sobre la ruta provincial 32, a la altura de la localidad de El Socorro, durante la noche de este lunes. El siniestro generó un importante operativo de emergencia y provocó la obstrucción de una de las manos de circulación, aunque afortunadamente el conductor resultó ileso.

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El incidente vial ocurrió pocos minutos antes de las 23:00 en el kilómetro 155 de la Ruta Provincial 32, en jurisdicción de El Socorro. A partir de un aviso recibido por las autoridades, se desplegó un operativo integrado por efectivos de la Policía de Seguridad Vial, personal de emergencias médicas y bomberos voluntarios de la localidad.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo involucrado fue un camión Iveco de color blanco que arrastraba un acoplado. La unidad circulaba en sentido Rosario-Pergamino cuando, por causas que forman parte de la investigación, el acoplado volcó sobre la calzada.

Como consecuencia del vuelco, el acoplado quedó atravesado sobre la mano de circulación correspondiente al sentido Pergamino-Rosario, generando una importante obstrucción del tránsito vehicular.

El chasis del camión permaneció sobre la banquina y el conductor logró mantener el control de la unidad sin sufrir lesiones. El hecho pudo haber tenido consecuencias más graves debido al horario nocturno; aunque no se registraron otros vehículos involucrados.

Las primeras evaluaciones realizadas en el lugar permitieron constatar que el camionero no presentaba heridas ni requería traslado médico, por lo que permaneció en el sitio colaborando con las actuaciones realizadas por las autoridades.

Operativo en El Socorro

Personal de la Policía de Seguridad Vial de El Socorro implementó un esquema de tránsito asistido para evitar riesgos a los automovilistas que circulaban por la Ruta 32 mientras se desarrollaban las tareas de remoción.

Los bomberos y los equipos de asistencia trabajaron durante varias horas para asegurar la zona y coordinar las maniobras necesarias para retirar el acoplado siniestrado y restablecer las condiciones normales de circulación.

Debido a la posición en que quedó la estructura volcada, fue necesario señalizar el sector y ordenar el paso alternado de vehículos hasta completar las tareas de despeje.

Investigación del accidente

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Seguridad Vial El Socorro, cuyos efectivos iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco.

Entre las hipótesis que habitualmente se analizan en este tipo de episodios se encuentran posibles fallas mecánicas, desplazamientos de la carga, condiciones de la calzada o maniobras realizadas por el conductor, aunque hasta el momento no trascendieron conclusiones oficiales.

El siniestro volvió a poner en evidencia la importancia del trabajo coordinado de los servicios de emergencia en corredores estratégicos como la ruta 32, una vía de intensa circulación para el transporte de la producción agropecuaria de la región. A pesar de los daños materiales ocasionados por el vuelco, el hecho no dejó personas heridas y pudo ser controlado mediante el rápido despliegue de los equipos de asistencia.