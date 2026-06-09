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    Desde el 22 de junio Cortinez, un pueblo de 1.300 habitantes, recupera su estación y vuelve a recibir trenes

    La conexión ferroviaria entre Retiro y Junín facilitará las escapadas hacia la localidad rural bonaerense de Cortinez.

    9 de junio de 2026 - 12:27
    El tren de larga distancia Retiro-Junín vuelve a pasar por Cortínez el 22 de junio.&nbsp;

    El tren de larga distancia Retiro-Junín vuelve a pasar por Cortínez el 22 de junio. 

    NA – GOOGLE MAPS

    A partir del 22 de junio, la localidad bonaerense de Cortinez volverá a formar parte del recorrido del servicio de larga distancia que une Retiro con Junín, una novedad que recupera la conexión ferroviaria directa con uno de los pueblos rurales más visitados del partido de Luján. La medida permitirá que los viajeros vuelvan a llegar en tren a un destino que se hizo conocido por su tranquilidad y por su oferta gastronómica.

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    Con poco más de 1.300 habitantes, Cortinez se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es una de las escapadas preferidas para quienes buscan pasar el día lejos del movimiento urbano. Su perfil de pueblo de campo, las construcciones históricas y los espacios verdes forman parte de su atractivo.

    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base al nuevo cronograma de Trenes Argentinos, la estación volverá a figurar entre las paradas oficiales del servicio desde el 22 de junio, fecha en la que entrarán en vigencia los nuevos horarios del recorrido ferroviario.

    La reincorporación de la parada representa una mejora para los visitantes que prefieren trasladarse en transporte público y también para los vecinos de la zona, que recuperan una conexión histórica con distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

    Además de Cortínez, el servicio realiza paradas en localidades como Manzanares, Dr. Cabred, Mercedes, Chacabuco y Junín, entre otras estaciones del recorrido

    Un destino rural que se hizo famoso por su gastronomía

    Uno de los principales atractivos de Cortinez es su propuesta gastronómica. Durante los fines de semana llegan visitantes de distintos puntos de la provincia para disfrutar de restaurantes de campo y de una experiencia que combina cocina tradicional, ambiente familiar y ritmo de pueblo.

    El punto más conocido es Don Obaika, un restaurante que se convirtió en referencia para quienes buscan almuerzos abundantes. Su menú suele incluir picadas, empanadas, pastas caseras, carnes y postres, una propuesta que atrae tanto a familias como a grupos de amigos.

    El recorrido por el pueblo también incluye el tradicional boulevard arbolado, considerado el corazón de la localidad. Allí se concentran algunas de las construcciones más antiguas y representativas de Cortinez, ideales para quienes disfrutan de caminar y sacar fotografías.

    Los fines de semana es habitual encontrar motociclistas y grupos de viajeros que eligen el pueblo como punto de encuentro. Esa combinación entre gastronomía, tranquilidad y cercanía con Buenos Aires explica por qué se convirtió en uno de los destinos rurales más populares de la zona.

    Cuánto cuesta viajar en tren hasta Cortinez

    Las tarifas vigentes desde junio de 2026 muestran que el pasaje entre Retiro y Cortinez tiene valores que arrancan en torno a los $4.900 en tarifa T2 y alcanzan aproximadamente $6.300 en tarifa T1, según el día elegido para viajar. Además, los jubilados cuentan con un descuento del 40%, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo presentando la documentación correspondiente.

    La vuelta del tren le devuelve protagonismo a una estación histórica y suma una alternativa económica para quienes buscan una escapada diferente cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Entre calles tranquilas, restaurantes de campo y paisajes rurales, Cortinez vuelve a quedar conectado con la red ferroviaria nacional y se prepara para recibir nuevos visitantes. (NA)

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