Capitán Sarmiento: Hallan cocaína valuada en más de $5 millones durante un operativo

El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por la DDITDI San Nicolás en accesos rurales a Capitán Sarmiento. La fiscal Verónica Franca Padulo dispuso la aprehensión de la pasajera y el secuestro de la droga hallada en su bolso.

Un operativo llevado adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI) San Nicolás permitió secuestrar cocaína valuada en más de cinco millones de pesos durante un control vehicular realizado en accesos rurales de Capitán Sarmiento . Una mujer que viajaba como pasajera en un remís fue aprehendida tras el hallazgo de la sustancia.

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El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del sábado, cuando efectivos especializados realizaban controles preventivos en distintos puntos de ingreso a la ciudad. En ese contexto, los investigadores interceptaron un remís que provenía de la localidad de Carmen de Areco.

Durante la identificación de los ocupantes, los agentes detectaron irregularidades en las respuestas brindadas por una de las pasajeras. Además, la mujer no poseía documentación personal al momento del control, situación que despertó sospechas y motivó una inspección más exhaustiva.

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, durante la requisa de las pertenencias de la pasajera se encontró un trozo compacto de cocaína oculto dentro de un bolso. De acuerdo con las estimaciones realizadas por los investigadores, la sustancia tendría un valor superior a los cinco millones de pesos en el mercado ilegal.

Junto con la droga, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares que quedaron incorporados a la causa judicial para determinar posibles vínculos con actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Tras el hallazgo, tanto la mujer como el conductor del vehículo fueron trasladados a la Estación Comunal de Capitán Sarmiento, donde se avanzó con las actuaciones correspondientes y la correcta identificación de la pasajera, quien resultó ser una ciudadana de nacionalidad boliviana.

La fiscalía de San Nicolás interviene en la investigación

Con los elementos reunidos durante el operativo, la fiscal Verónica Franca Padulo, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás, avaló el procedimiento realizado por el personal policial.

La funcionaria judicial dispuso el secuestro formal de la droga y de los teléfonos celulares, además de la aprehensión de la mujer bajo la imputación de tenencia simple de estupefacientes.

Por su parte, el conductor del remís prestó declaración testimonial en el marco de la causa y no quedó imputado. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el origen y destino de la sustancia secuestrada, así como posibles conexiones con otras actividades vinculadas al narcotráfico en la región.