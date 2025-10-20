lunes 20 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebró 125 años al servicio de la cultura pergaminense

    El intendente Javier Martínez participó de los festejos de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez junto a autoridades locales, docentes y niños.

    20 de octubre de 2025 - 14:59
    La pequeña ceremonia contó con la participación de Javier Martínez, Diego Morello, Analía Valente y los niños del jardín de infantes “La Divina Providencia”.

    La pequeña ceremonia contó con la participación de Javier Martínez, Diego Morello, Analía Valente y los niños del jardín de infantes “La Divina Providencia”.

    PRENSA

    El intendente Javier Martínez participó del festejo de los 125 años de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez. La pequeña ceremonia contó con la participación de Diego Morello, subsecretario de Cultura y Analía Valente, directora del espacio, además de los niños del jardín de infantes “La Divina Providencia”.

    Lee además
    El actual y moderno edificio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez en Av. Colón y Mitre, inaugurado en octubre de 2017.
    Cultura

    125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural
    Massimo Troisi y Philippe Noiret en Il Postino (1994).
    Cultura

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez en el corazón de la gente

    “La Biblioteca Menéndez es un lugar que está en el corazón de todos los pergaminenses. Todos en algún momento hemos venido a buscar algún libro o algún material para la escuela. Por eso hoy queremos acompañarlos y resaltar cómo a través de los años se ha ido adaptando a las necesidades de los lectores y también fue creciendo desde la antigua casona de calle San Martín hasta este hermoso edificio”, resaltó el mandatario.

    Casi tan antigua como la ciudad misma, la Biblioteca Menéndez siempre estuvo muy presente en el corazón y en la dinámica cultural de Pergamino. Hoy ofrece ciclos de cine, charlas, talleres, cursos y numerosos servicios que la mantienen unida a su público y a la vez conserva intacto el mismo objetivo fundacional: promocionar la literatura, favorecer la lectura y acompañar a sus lectores en el descubrimiento de nuevos universos subjetivos.

    Temas
    Seguí leyendo

    125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    En dos sedes sigue el Festival Internacional de Cine Pergamino

    Cine, música, teatro y muestras: todo lo que podés hacer en Pergamino este fin de semana largo

    El Grupo Literario Hojarasca cumple 49 años y sigue sembrando versos

    Walter Juárez, Exequiel Amaya y Gabriel Ivalo presentaron la zamba De mi madre

    Charla abierta sobre la historia del teatro local en la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti

    En el Museo Histórico de Junín se puede visitar la muestra Fauna salvaje

    La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

    Luciana Fioramonti: una despedida sentida a una artista indispensable de la cultura pergaminense

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Walter Juárez, Gabi Ivalo y Exequiel Amaya en el estudio de Dalmiro Mesuro. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez, Exequiel Amaya y Gabriel Ivalo presentaron la zamba De mi madre

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cata Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir

    Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"
    El agente se desplegó con celeridad al escuchar el relato de una persona allegada a la víctima.

    Un agente de la Patrulla Urbana evitó el suicidio de un joven

    Iniciarán nuevas obras esta semana en el centro de San Nicolás

    El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    PAMI: Habilitan una herramienta que permite a jubilados resolver reclamos médicos

    PAMI: Habilitan una herramienta que permite a jubilados resolver reclamos médicos