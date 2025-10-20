La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebró 125 años al servicio de la cultura pergaminense

La pequeña ceremonia contó con la participación de Javier Martínez, Diego Morello, Analía Valente y los niños del jardín de infantes “La Divina Providencia”. PRENSA

El intendente Javier Martínez participó del festejo de los 125 años de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez. La pequeña ceremonia contó con la participación de Diego Morello, subsecretario de Cultura y Analía Valente, directora del espacio, además de los niños del jardín de infantes “La Divina Providencia”.

La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez en el corazón de la gente “La Biblioteca Menéndez es un lugar que está en el corazón de todos los pergaminenses. Todos en algún momento hemos venido a buscar algún libro o algún material para la escuela. Por eso hoy queremos acompañarlos y resaltar cómo a través de los años se ha ido adaptando a las necesidades de los lectores y también fue creciendo desde la antigua casona de calle San Martín hasta este hermoso edificio”, resaltó el mandatario.

Casi tan antigua como la ciudad misma, la Biblioteca Menéndez siempre estuvo muy presente en el corazón y en la dinámica cultural de Pergamino. Hoy ofrece ciclos de cine, charlas, talleres, cursos y numerosos servicios que la mantienen unida a su público y a la vez conserva intacto el mismo objetivo fundacional: promocionar la literatura, favorecer la lectura y acompañar a sus lectores en el descubrimiento de nuevos universos subjetivos.

