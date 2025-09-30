martes 30 de septiembre de 2025
    • Cultura

    La Asociación Dante Alighieri presenta un nuevo ciclo de Cine Italiano en Pergamino

    La propuesta comenzará este viernes 3 con el film Baciato Dalla Fortuna (Parma), comedia italiana de 2011 dirigida por Paolo Costella. La entrada es libre.

    30 de septiembre de 2025 - 09:00
    “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), dará inicio el próximo viernes 3 de octubre con la película Baciato Dalla Fortuna.

    PRENSA

    La Società Dante Alighieri Pergamino invita a disfrutar del encanto del cine italiano con el lanzamiento de un nuevo ciclo titulado “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), que dará inicio el próximo viernes 3 de octubre.

    A lo largo de todos los viernes de octubre a las 18:00, se proyectará una selección de películas que recorren distintas regiones de Italia, reflejando sus paisajes, culturas y modos de vida, a través de historias inolvidables del séptimo arte.

    Las funciones tendrán lugar en el Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón y Mitre) y contarán con entrada libre y gratuita. Todas las películas serán exhibidas en su idioma original con subtítulos en español, para acercar al público local a la riqueza del cine italiano contemporáneo y clásico.

    Este ciclo busca promover la difusión de la lengua y la cultura italiana, consolidando a la Dante Alighieri como un referente cultural activo en la ciudad, y ofreciendo una oportunidad para disfrutar de buen cine, en un entorno accesible y gratuito.

    Baciato Dalla Fortuna

    La propuesta comenzará con el film Baciato Dalla Fortuna (Parma), comedia italiana de 2011 dirigida por Paolo Costella. Está basada en la comedia Fiore di ictus de Vincenzo Salemme. La película debutó en el segundo lugar en la lista de taquilla italiana.

    La sinopsis describe la vida de Gaetano, un policía de Parma, es caótica como el tráfico de la ciudad en las horas punta y estrangulada en su cuenta bancaria. Su compañero bella y sensual Betty, le obliga a un nivel de vida mucho más allá de sus posibilidades. Y mientras Gaetano ya pensando en el matrimonio, mientras ella le pone los cuernos con el encantador Capitán Grandoni. Pero, además de en el amor, Gaetano tiene problemas con el banco, quien le acosa para el préstamo, y con su ex esposa, quien reclama el pago de su manutención. En su desesperación, tratara de conseguir ayuda de sus dos mejores colegas.

    La película está protagonizada por Vincenzo Salemme como Gaetano y cuenta con las actuaciones de Asia Argento, Dario Bandiera y Giuseppe Giacobazzi.

    Esta comedia tiene una duración de 1 hora y 40 minutos (100 minutos).

