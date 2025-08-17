domingo 17 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    La artista visual Sonia Pirchi continúa exponiendo su obra en una galería internacional

    Circle Foundation For The Arts (CFA), con sede en Lyon, Francia, reúne talentos contemporáneos destacados de todo el mundo.

    Por Néstor Suárez
    17 de agosto de 2025 - 12:00
    Cuatro de las cinco obras que se exponen de la artista visual Sonia Pichi, junto al texto curatorial.

    Cuatro de las cinco obras que se exponen de la artista visual Sonia Pichi, junto al texto curatorial.

    CIRCLE-ARTS.COM

    Las obras de la artista visual local Sonia Pirchi siguen siendo parte de la selección de la galería internacional Circle Foundation For The Arts (CFA), con sede en Lyon, Francia, la cual reúne talentos contemporáneos destacados de todo el mundo. La exposición puede visitarse en formato digital a través del siguiente enlace: circle-arts.com/sonia-lucia-pirchi.

    Lee además
    La artista y escritora Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme.
    Cultura

    Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme en la Feria del Libro Pergamino
    Guillermo Francella se multiplica en pantalla para explorar nuestras contradicciones, virtudes y obsesiones cotidianas.  video
    Entretenimiento

    La argentinidad al palo: Guillermo Francella explora el ser nacional en 16 versiones

    Pirchi, cuya propuesta artística ha sido descripta como profundamente introspectiva, energética y conectada con el despertar de la conciencia, cuenta con el aval del curador Cristian Jesús Agostini, quien destacó el valor transformador de su obra:

    “La interpretación de tus obras van en un sentido amplio de acuerdo al movimiento de las sensaciones energéticas y el cambio de conciencia que está generando el lugar donde vivimos. Lo que vos lograste con tu arte es acercar o potenciar, o mejorar a la gente que tiene elevada la conciencia en el estado mínimo, a poder descubrir ese plano; en estado intermedio a poder elevarlo; y en el estado elevado poder mejorarlo. Entonces, lo interesante que con algo tangible, visual, la persona va a poder adentrarse en esta nueva era y en este nuevo mundo, que es nuestra nave, que nos contiene, para equilibrarnos desde tu obra hacia el interior de cada una de las personas. A mi parecer yo lo defino como el arte del nuevo tiempo, o del tiempo del no tiempo, el cual tuvimos siempre, la diferencia es que nos impusieron un calendario gregoriano en horario”.

    Sonia Pirchi con proyección internacional

    Sonia Pirchi ha desarrollado una trayectoria internacional sólida y en constante expansión. Ha participado en exposiciones en ciudades emblemáticas del arte como Londres, Florencia, Venecia, Milán y Roma, y fue invitada a representar su obra en espacios de renombre como la Feria de Arabia Saudita y la Bienal de Florencia.

    Además de su labor como artista plástica, Sonia es diseñadora gráfica y está involucrada en proyectos de bioconstrucción, que integran arte, sustentabilidad y conciencia ecológica.

    Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o ponerse en contacto con ella, pueden visitar su sitio oficial: www.soniapirchi.com.

    Temas
    Seguí leyendo

    Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme en la Feria del Libro Pergamino

    La argentinidad al palo: Guillermo Francella explora el ser nacional en 16 versiones

    Música, teatro, cine, ferias y arte para todos los gustos este fin de semana en Pergamino

    La banda Toto vuelve a la Argentina con Christopher Cross como invitado especial

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Aldana López toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR en el Teatro El Círculo de Rosario

    XI Encuentro de Música Popular: seis días para celebrar la música en Pergamino

    Macbeth: Juventus Lyrica anuncia una nueva producción de alto impacto escénico y musical

    Canciones para cuidar: un espectáculo que dejó huella en Pergamino

    Concierto coral en la Casa Socorrense: música, encuentro y celebración comunitaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La artista y escritora Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme.
    Cultura

    Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme en la Feria del Libro Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Una mujer fallecida y dos heridos en ataque a una vivienda en San Nicolás.

    San Nicolás: una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en un violento ataque con arma de fuego
    Mecheros se llevaron medio millón de pesos en un comercio de Baradero
    Baradero Violento

    Importante robo en Baradero: mecheros se llevaron medio millón de pesos en ropa

    La imagen del prófugo de la Justicia con orden de captura nacional e internacional.

    Están compartiendo la imagen del prófugo con pedido de captura por balear a un policía en un allanamiento

    Domingo 17 de Agosto versión PDF

    Cuatro de las cinco obras que se exponen de la artista visual Sonia Pichi, junto al texto curatorial.
    Cultura

    La artista visual Sonia Pirchi continúa exponiendo su obra en una galería internacional