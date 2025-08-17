La artista visual Sonia Pirchi continúa exponiendo su obra en una galería internacional

Cuatro de las cinco obras que se exponen de la artista visual Sonia Pichi, junto al texto curatorial. CIRCLE-ARTS.COM

Las obras de la artista visual local Sonia Pirchi siguen siendo parte de la selección de la galería internacional Circle Foundation For The Arts (CFA), con sede en Lyon, Francia, la cual reúne talentos contemporáneos destacados de todo el mundo. La exposición puede visitarse en formato digital a través del siguiente enlace: circle-arts.com/sonia-lucia-pirchi.

Pirchi, cuya propuesta artística ha sido descripta como profundamente introspectiva, energética y conectada con el despertar de la conciencia, cuenta con el aval del curador Cristian Jesús Agostini, quien destacó el valor transformador de su obra:

“La interpretación de tus obras van en un sentido amplio de acuerdo al movimiento de las sensaciones energéticas y el cambio de conciencia que está generando el lugar donde vivimos. Lo que vos lograste con tu arte es acercar o potenciar, o mejorar a la gente que tiene elevada la conciencia en el estado mínimo, a poder descubrir ese plano; en estado intermedio a poder elevarlo; y en el estado elevado poder mejorarlo. Entonces, lo interesante que con algo tangible, visual, la persona va a poder adentrarse en esta nueva era y en este nuevo mundo, que es nuestra nave, que nos contiene, para equilibrarnos desde tu obra hacia el interior de cada una de las personas. A mi parecer yo lo defino como el arte del nuevo tiempo, o del tiempo del no tiempo, el cual tuvimos siempre, la diferencia es que nos impusieron un calendario gregoriano en horario”.

Sonia Pirchi con proyección internacional Sonia Pirchi ha desarrollado una trayectoria internacional sólida y en constante expansión. Ha participado en exposiciones en ciudades emblemáticas del arte como Londres, Florencia, Venecia, Milán y Roma, y fue invitada a representar su obra en espacios de renombre como la Feria de Arabia Saudita y la Bienal de Florencia.

Además de su labor como artista plástica, Sonia es diseñadora gráfica y está involucrada en proyectos de bioconstrucción, que integran arte, sustentabilidad y conciencia ecológica. Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o ponerse en contacto con ella, pueden visitar su sitio oficial: www.soniapirchi.com.

