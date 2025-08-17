Están compartiendo la imagen del prófugo con pedido de captura por balear a un policía en un allanamiento

La imagen del prófugo de la Justicia con orden de captura nacional e internacional. FACEBOOK

La Policía bonaerense mantiene un amplio operativo para dar con el paradero de un sujeto que permanece prófugo de la Justicia, acusado de intento de homicidio tras disparar contra un efectivo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino durante un procedimiento judicial realizado en la mañana de este viernes en el barrio Centenario.

El hecho ocurrió cuando personal de la DDI cumplía con un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Liniers, entre San Nicolás y Alvear, en el marco de la investigación por el asalto a un matrimonio de la zona rural. En esas circunstancias, el sospechoso abrió fuego contra los uniformados, alcanzando con un disparo a un sargento que debió ser trasladado de urgencia y permanece internado fuera de peligro.

Desde ese momento, el acusado logró darse a la fuga y es intensamente buscado con un pedido de captura nacional e internacional. La Justicia lo considera una persona peligrosa, ya que continúa armado y no se descarta que se encuentre herido por un incidente durante el procedimiento.

Live Blog Post Embed - Están compartiendo la imagen del... - Diario La Opinión Están compartiendo la imagen del sujeto que tiene un pedido de detención nacional e internacional por balear a un... Publicada por Diario La Opinión en Domingo, 17 de agosto de 2025 En las últimas horas, imágenes del prófugo comenzaron a circular a través de redes sociales y grupos de mensajería y estados de Whatsapp, difundidas por integrantes de fuerzas de seguridad y vecinos que buscan colaborar con su localización. En las publicaciones se advierte que no debe ser enfrentado bajo ninguna circunstancia y se solicita a la población que cualquier información concreta sobre su paradero sea comunicada de inmediato al servicio de emergencias 911.

El caso generó gran conmoción en nuestra comunidad, tanto por la violencia con la que el acusado se resistió al allanamiento como por la gravedad de la herida sufrida por el sargento de la DDI. Mientras tanto, los investigadores continúan con medidas para dar con el sospechoso, quien permanece en calidad de prófugo y bajo la acusación de tentativa de homicidio y robo agravado.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas prófugo

Allanamiento