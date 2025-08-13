Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

Ivana Fortunati junto al Chaqueño Palavecino. La cantante de tangos fue invitada a cantar por el folklorista en el Teatro El Círculo de Rosario.

Este sábado a las 21:30, en sala de Florentino Teatro Bar (Lorenzo Moreno 982), volverán a encontrarse sobre el escenario tres referentes de la música popular: la talentosa cantante de tangos de Santa Teresa, Ivana Fortunati ; el cantor de los Montes del Tordillo, Juan Antonio Márquez ; y el folklorista local, Miki Yomaiel .

Este reencuentro musical reedita la experiencia vivida en 2024 en el Teatro Unión Ferroviaria , donde los tres artistas compartieron el espectáculo “Uniendo caminos”, una propuesta que puso en diálogo el tango y el folklore, y que fue muy bien recibida por el público.

El pasado sábado, Ivana Fortunati vivió un momento profundamente emotivo: fue invitada a cantar por el Chaqueño Palavecino durante su show en el Teatro El Círculo de Rosario .

“Fui a ver su show como espectadora, y siempre que me ubica en el público me invita a subir al escenario –comentó Ivana en contacto con LA OPINION–. En esta oportunidad canté un tango y un vals con sus músicos. Hasta hoy siento esa emoción en mis piernas, porque escuchar esos músicos acompañándome fue imborrable para mí y para la gente que me quiere y estaba conmigo disfrutando”.

Después de su actuación, la artista se dirigió al camarín del Chaqueño para saludarlo y compartir unos momentos con él. “Ahí compartí una linda charla y recordamos las actuaciones que compartimos en los festivales y en el City Center. La vida no es color de rosa, pero a mí me ha regalado momentos como estos que son imborrables, irrepetibles, porque cada escenario tiene su parte emotiva. Manejo el escenario, son muchos años en esto, pero en ese imponente teatro, juro que sentía que me temblaban las piernas. Fue muy lindo lo que viví, porque él sigue siendo conmigo la misma persona, el mismo artista generoso, humilde, que da espacios a los que venimos remándola desde hace mucho tiempo, además de las palabras que dijo para conmigo, para mi profesión”.

Fortunati también recordó que su vínculo con el consagrado folklorista se remonta a unos 20 años atrás, cuando coincidieron por primera vez en el Festival de Peyrano. “Desde aquel momento seguimos con esta bella amistad, esta admiración mutua”, remarcó la cantante, al evocar aquella primera invitación del Chaqueño para cantar junto a él en el estadio cubierto de Newell’s Old Boys, meses después de haberse conocido.

Trayectorias que se entrelazan en Pergamino

Juan Antonio Márquez, cantautor nacido en los Montes del Tordillo, Dolores (provincia de Buenos Aires), lleva una larga trayectoria iniciada en 1989, recorriendo emisoras de radio y escenarios del interior. Grabó su primer disco en 1991 y fue apadrinado por el recordado Argentino Luna. Su carrera incluye presentaciones en escenarios emblemáticos como el Estadio Luna Park, donde formó parte del Festival Patria – Segunda Edición, y el reconocimiento como “Prócer de la Cultura Federal” en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires.

Ivana Fortunati, habitual visitante de Pergamino, continúa consolidando su carrera con múltiples proyectos. Recibió el Premio Magazine en la 31ª edición de La Noche de los Magazine en Rosario. Participa del álbum “Roce de Partida” junto al Ensamble Tango XXI, nominado a los Premios Gardel 2024. Además, compartió escenario con colegas rosarinas en el Teatro Nicasio Oroño y se desempeña como conductora del programa televisivo “Tanguera” en Canal 6 Regional, una fusión de Canal 2 de Álvarez y Canal 4 de Acebal. Este año también se presentó dos veces en el mítico bar El Cairo de Rosario, cuna de importantes figuras culturales.

Miki Yomail, representante local del folklore, cuenta con 18 años de carrera y cuatro materiales discográficos grabados. Su más reciente producción fue junto al desaparecido compositor Oscar de Franco. Es ahijado artístico de la reconocida cantante Sonia Vega y se presenta habitualmente con una formación integrada por Pablo Sosa (percusión), Fede Yomail (guitarra base), y desde Colón (Bs. As.), Agustín Cases (primera guitarra) y Nazareno Salas (bajo).

Tres estilos, tres caminos que convergen nuevamente en un escenario que promete una noche de emociones, identidad y música profundamente nuestra.

