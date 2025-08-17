San Nicolás: gran incendio en un corralón de zona oeste. Situación controlada por Bomberos

Gran incendio en un corralón de Zona Oeste de San Nicolás. Bomberos controlaron el fuego. LaOpinion

En horas del mediodía del domingo, un incendio de gran magnitud se desató en la parte trasera de un corralón ubicado en la zona oeste de San Nicolás.

Las llamas se originaron en el sector donde se almacenaban tambores de plástico destinados a la fabricación de puentes flotantes, y rápidamente alcanzaron materiales en desuso y otros elementos de construcción.

Extinguidas las llamas, y sin reportarse lesiones Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y el foco ígneo fue controlado gracias al trabajo conjunto de Bomberos de San Nicolás y de la Delegación de La Emilia.

Las autoridades continúan con las pericias para determinar las causas del siniestro.

