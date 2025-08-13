La banda Toto vuelve a la Argentina con Christopher Cross como invitado especial

Toto es una de las pocas bandas de los años 70 que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modas.

La banda Toto vuelve a la Argentina con un show muy especial el próximo 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo , con el cantautor estadounidense Christopher Cross como invitado especial.

Los creadores de clásicos como “Africa”, “I'll Be Over You”, “Rosanna” y “Hold The Line” , entre muchos éxitos más, regresan al país después de su increíble presentación en noviembre del año pasado.

La legendaria banda se presentará el 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo , con producción de Fenix Entertainment . No faltarán clásicos como “África”, “I'll Be Over You”, “Rosanna” y “Hold The Line” , entre tantos otros con los que emocionaron y marcaron generaciones. Antes, Christopher Cross repasará todos los éxitos por los que es mundialmente conocido, incluidos "Sailing" y “Ride Like The Wind” .

La preventa exclusiva Santander Visa comenzará este jueves 14 de agosto a las 10:00 por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general una vez finalizada la preventa a través de www.entradauno.com.

Toto y sus clásicos mundiales

Toto ha celebrado un logro tras otro a lo largo de 2024 y 2025. La canción “Africa” obtuvo el certificado de diamante por la RIAA en Estados Unidos al vender más de 10 millones de copias. Actualmente, las ventas acumuladas superan los 10,5 millones. Además, “Hold The Line” fue certificada triple platino por ventas de tres millones de copias, mientras que “Rosanna” alcanzó el doble platino con dos millones de copias vendidas. “Africa” ya superó los dos mil millones de reproducciones en Spotify, y “Hold The Line” acaba de alcanzar el hito de mil millones de reproducciones en la misma plataforma. Las ventas acumuladas de álbumes de Toto superan ahora los 50 millones de copias, y su repertorio se reproduce más de tres millones de veces al día solo en Spotify, por una audiencia que, mes a mes, se vuelve cada vez más joven. De hecho, más del 50% de sus oyentes en streaming tienen 34 años o menos. El total de reproducciones ya supera los 4 mil millones en Spotify y los 6 mil millones en todas las plataformas.

Tanto individual como colectivamente, los miembros de la banda han dejado su huella en incontables álbumes ganadores de premios Grammy en todos los géneros. Toto es una de las pocas bandas de los años 70 que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modas, manteniéndose vigente hasta hoy. Junto a Steve Lukather (guitarra/voz) y Joseph Williams (voz), se suman Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz).

Christopher Cross y su exitoso álbum del año 1980

El invitado especial Christopher Cross y los miembros de Toto son amigos y colaboradores desde hace más de cuatro décadas. A Cross lo acompañan Francis Arnaud (batería), Kevin Reveyrand (bajo), Jerry Leonide (piano), Andy Suzuki (vientos y teclados), y las vocalistas Lisbet Guldbeck, Chrissi Poland y Nicky Richards.

Christopher Cross irrumpió en la escena musical con su álbum debut homónimo en 1980, ganando cinco premios Grammy, incluyendo – por primera vez en la historia de los Grammy – los cuatro galardones más prestigiosos: Grabación del Año (por el sencillo “Sailing”), Álbum del Año, Canción del Año (“Sailing”) y Mejor Artista Nuevo. En una carrera que abarca más de cuatro décadas, Cross ha vendido más de 12 millones de álbumes. Su música le ha valido cinco premios Grammy, un Oscar, un Globo de Oro, una nominación al Emmy y cinco sencillos en el Top 10.

Con producción de Fenix Entertainment, la cita para este show imperdible será el 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo. Los tickets están disponibles únicamente a través www.entradauno.com