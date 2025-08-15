viernes 15 de agosto de 2025
    La argentinidad al palo: Guillermo Francella explora el ser nacional en 16 versiones

    Llega a Cinema Pergamino Homo Argentum, un film que propone un recorrido humorístico y crítico por los matices de la identidad argentina.

    15 de agosto de 2025 - 10:00
    Guillermo Francella se multiplica en pantalla para explorar nuestras contradicciones, virtudes y obsesiones cotidianas. 

    PRENSA
    Los días y horarios de proyecciones en las salas de Cinema Pergamino.

    CINEMA PERGAMINO

    El actor Guillermo Francella regresa a la pantalla grande con su más reciente proyecto cinematográfico, Homo Argentum. La película, que lo tiene como protagonista absoluto en 16 roles diferentes, llega este viernes a las salas de Cinema Pergamino.

    El film explora las diversas facetas del “gen argentino” a través de una serie de historias cortas que combinan humor y drama.

    Continúan en cartel las películas: La hora de la desaparición, Otro viernes de locos y, de viernes a domingo, Los tipos malos 2 y Lilo & Stitch.

    El objetivo de Homo Argentum es retratar la identidad argentina

    Homo Argentum se compone de 16 historias o viñetas independientes. Cada una presenta un personaje diferente, todos interpretados por Francella. El objetivo del film es retratar la identidad argentina, con sus virtudes y defectos. La propuesta aborda temas como la solidaridad, los lazos familiares, la picaresca y los dilemas morales.

    El tráiler oficial muestra la diversidad de roles que asume el actor. Entre los personajes se encuentran un padre que “echa” a su hijo de la casa por su edad, un director de cine frustrado, un guardia de seguridad, un turista en busca de sus raíces italianas y hasta un Presidente de la Nación.

    La película aborda la viveza criolla, las discusiones familiares, la pasión desmedida y la constante queja sobre la situación del país. “Somos familieros, somos solidarios, tenemos valores. Yo no puedo entender cómo no podemos salir adelante como país”, reflexiona uno de sus personajes.

    El proyecto nació de una idea del propio actor, quien se la presentó a los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. La inspiración fue el cine italiano, en particular el film I mostri (Los monstruos) de Dino Risi. “A mí siempre me marcó un formato y una era, la era italiana del cine dorado, del neorrealismo”, explicó Francella.

    El actor buscaba un formato de episodios que, a través del humor, permitiera una reflexión social. “Hablaban del gen italiano. Y me marcó tanto porque había mucho humor, yo carcajeaba, pero paralelamente había una crítica social detrás”, detalló.

    Guillermo Francella y el desafío de interpretar 16 personajes

    Embed - Homo Argentum Tráiler Oficial Español Latino (2025)

    La interpretación de 16 roles distintos en un mismo film fue un reto para el actor. Aunque tuvo dudas sobre su capacidad para llevar a cabo todos los papeles, los directores insistieron en que él era la única opción. “Me costó hacer los 16 personajes, pero valió la pena”, aseguró Francella.

    El proceso de caracterización fue complejo, pero el actor valoró la oportunidad de despojarse de su propia fisonomía para construir cada personaje. “Me siento profesionalmente pleno, me da mucho placer lo que transito”, comentó sobre su momento actual. (Fuente: La Nación)

    Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes también la escribieron junto con Horacio Convertini y Andrés Duprat y producida por Pampa Film.

    El elenco se completa con Eva De Dominici, Clara Kovacic, Miguel Granados, Gastón Soffritti, Dalma Maradona, entre otros.

    Su duración es de 100 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.

