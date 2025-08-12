martes 12 de agosto de 2025
    • Cultura

    Aldana López toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR en el Teatro El Círculo de Rosario

    La joven violinista de Pergamino se presenta este martes a las 21:00 en el majestuoso Teatro El Círculo de Rosario.

    Por Néstor Suárez
    12 de agosto de 2025 - 14:49
    Con 18 años de formación musical, Aldana López es una de las intérpretes locales más sólidas y versátiles.

    Con 18 años de formación musical, Aldana López es una de las intérpretes locales más sólidas y versátiles.

    ALDANA LOPEZ
    Será el segundo concierto oficial del año de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

    Será el segundo concierto oficial del año de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

    ALDANA LOPEZ

    La talentosa violinista pergaminense Aldana López se presentará este martes a las 21:00 en el majestuoso Teatro El Círculo de Rosario, como integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el segundo concierto oficial del año de esta prestigiosa formación académica, que reúne a jóvenes músicos de destacada trayectoria en todo el país.

    “Estaré viviendo un momento muy especial: el segundo concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR, de la cual tengo el honor de formar parte por segundo año consecutivo”, expresó Aldana en diálogo con LA OPINION.

    El programa de la velada propone un exigente y refinado recorrido por obras de grandes compositores del repertorio clásico. “Presentaremos un programa de gran exigencia musical y artística, que incluye la Obertura de Don Giovanni de Mozart, la Sinfonía N° 2 de Beethoven y el Concertino para clarinete de Carl Maria von Weber”, detalló la joven artista.

    Aldana López y una sólida formación musical

    Con 18 años de formación musical, López es una de las intérpretes locales más sólidas y versátiles. Su vínculo con el violín comenzó a muy temprana edad y se ha consolidado como un eje central en su vida. “El violín es, sin dudas, mi pasión, mi motor y mi forma de vida. Integrar esta maravillosa orquesta me ha permitido seguir creciendo como intérprete, enfrentar nuevos desafíos y compartir escenario con colegas y amigos que admiro profundamente”, confesó.

    A lo largo de su recorrido artístico, Aldana ha demostrado un compromiso constante con su desarrollo profesional. Este año logró destacarse en el prestigioso Certamen Pre Baradero, donde fue finalista en la categoría Solista Instrumental, y representó a Pergamino en la 50ª edición del Festival Nacional de Música Popular Baradero, uno de los eventos más importantes del país.

    “Me siento profundamente agradecida por cada logro y cada experiencia que este camino me regala. Hoy, subir al escenario no solo será un concierto más, sino una celebración de todo lo que la música significa para mí: disciplina, emoción, entrega y, sobre todo, amor”, concluyó la artista, emocionada por la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

    Con 18 años de formación musical, Aldana López es una de las intérpretes locales más sólidas y versátiles.
