Douglas volvió a perder y sumó su quinta caída consecutiva

El Rojinegro no pudo cortar la racha negativa ante Atlético Rafaela. LA OPINION Douglas Haig acumuló otra derrota y sigue sin poder sumar en la Segunda Fase del Federal A. PRENSA DOUGLAS HAIG

Este domingo, en el Estadio Miguel Morales, Douglas Haig afrontó un partido determinante por la quinta fecha de la Zona B de la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol. Recibió a Atlético Rafaela, uno de los líderes del grupo, en un duelo que de antemano, aparecía como la última posibilidad, en caso de ganar, de mantener matemáticamente la chance de pelear por la clasificación. Sin embargo fue derrota por 2 a 1 para el Rojinegro, que sumó su quinta derrota consecutiva y llegó a los nueve partidos sin triunfos.

Douglas tampoco pudo con Rafaela El partido tuvo un comienzo discreto, con poco fútbol, sin demasiadas alternativas y sin llegadas frente a los arcos. Pero en su primera llegada, la Crema abrió el marcador. Un tiro de esquina de Afranchino cayó en el área chica, Jaime cabeceó ante la marca de Baglivo y la pelota se metió en el ángulo para poner el 1 a 0. Douglas Haig intentó reaccionar pero no tuvo juego ni ideas. Prácticamente no pateó al arco en la primera etapa y Atlético Rafaela, con muy poco, se fue al descanso en ventaja.

DH 2 En el arranque del segundo tiempo, el Fogonero se adelantó en el campo y fue por el empate, de hecho tuvo una buena chance con un disparo de Baglivo que se fue cerca, sin embargo, a los 5', Atlético Rafaela contestó con una jugada rápida que nació en el medio campo con una recuperación de Soloa, tocó para Albertengo, quien dejó solo con un gran pase a Leineker y el delantero definió muy bien para estampar el 2 a 0.

El técnico Damián Bastianini metió tres cambios y Douglas Haig se jugó todo. A los 16', tras un centro de Gutiérrez, la pelota le quedó a González en el área chica que con el arco a su merced envío la pelota al fondo de la red para llegar al descuento, 1-2. A partir de allí y hasta el final el equipo pergaminense buscó la igualdad -con más garra que fútbol- pero salvo un disparo de Muñoz que tapó el arquero, careció de claridad y una vez más se quedó con las manos vacías y acumuló una nueva derrota. Sobre el final del juego se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Martin Gómez. En las próximas horas asumirá el nuevo DT, Sebastián Cejas, quien tendrá mucho trabajo para tratar de revertir la historia pensando en lo que viene.

DH 3 DOUGLAS HAIG 1 ATLETICO RAFAELA 2 Estadio: "Miguel Morales". Árbitro: Diego Novelli (Tandil). Asistentes: Diego Bono y Leonel Suárez. Cuarto árbitro: Lautaro Paletta. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Nicolás Bazzana, Agustín Pezzi, Mariano Mauri; Emiliano Bogado, Gonzalo Baglivo, Brian Meza, Rodrigo Caballuci; Joaquín Petino; y Fabricio González. DT: Damián Bastianini. Atlético Rafaela: Manuel Bilbao; Julián Fullana, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Wuattier, Damiano Jaime, Facundo Soloa, Facundo Afranchino, Agustín Pastorelli; Ciro Leinecker y Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez. Goles: PT 24' Jaime (AR); ST: 5' Leineker (AR) y 16' González (D). Cambios: ST 7' Martin Gómez por Magnago, Santiago Gutiérrez por Petino, Joaquín Castellano por Meza (D), 15'. Joaquín Estiza por Afranchino (AR), 27' Muriel Orlando por Bogado (D), 34' Braian Miranda por Pastorelli y Agustín Alfano por Leineker (AR), Lorenzo Muñoz por Caballuci (D), 42' Nicolás Varela por Jaime y Jorge Márquez por Albertengo (AR). Amonestados: PT Mauri, Caballuci y Pezzi (D), y Leineker (AR). Expulsado: ST 47' Martín Gómez (D).

