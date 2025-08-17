Douglas volvió a perder y sumó su quinta caída consecutiva

Este domingo, en el Estadio Miguel Morales, Douglas Haig afrontó un partido determinante por la quinta fecha de la Zona B de la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol. Recibió a Atlético Rafaela, uno de los líderes del grupo, en un duelo que de antemano, aparecía como la última posibilidad, en caso de ganar, de mantener matemáticamente la chance de pelear por la clasificación. Sin embargo fue derrota por 2 a 1 para el Rojinegro, que sumó su quinta derrota consecutiva y llegó a los nueve partidos sin triunfos.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este domingo, en el Estadio Miguel Morales, Douglas Haig afrontó un partido determinante por la quinta fecha de la Zona B de la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol. Recibió a Atlético Rafaela, uno de los líderes del grupo, en un duelo que de antemano, aparecía como la última posibilidad, en caso de ganar, de mantener matemáticamente la chance de pelear por la clasificación. Sin embargo fue derrota por 2 a 1 para el Rojinegro, que sumó su quinta derrota consecutiva y llegó a los nueve partidos sin triunfos. Nota completa en www.laopinionline.ar"