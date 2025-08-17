San Nicolás: una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en un violento ataque con arma de fuego

Una mujer fallecida y dos heridos en ataque a una vivienda en San Nicolás. Prensa Libre

Un violento episodio armado sacudió este domingo la zona oeste de San Nicolás, más precisamente en José Ingenieros casi Álvarez, de B° José Ingenieros, donde al menos tres personas resultaron heridas de arma de fuego, y se constató que hay una que murió por las heridas.

Según la información preliminar, una mujer murió a causa de un disparo, mientras que dos hombres sufrieron graves heridas, uno en el pecho y otro en la cabeza.

El posible agresor, el hijo de la víctima De acuerdo a las primeras versiones, la víctima fatal sería la madre del agresor, quien posee un frondoso prontuario de antecedentes penales. El atacante también habría resultado herido en medio del hecho.

Las fuerzas policiales trabajan en el lugar y la investigación avanza para esclarecer lo sucedido.

