XI Encuentro de Música Popular: seis días para celebrar la música en Pergamino

Duratierra, Néstor Crespo y Julián Peralta. Del tango al jazz y del folclore al rock: todo listo para el XI Encuentro en el Conservatorio de Música de Pergamino.

El Conservatorio de Música Pergamino “Juan Carlos Paz” invita a la comunidad a participar del XI Encuentro de Música Popular , que se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto en su sede de San Martín 621.

Durante seis días, el público y alumnos podrán disfrutar de charlas, talleres y conciertos gratuitos con artistas de renombre y propuestas pedagógicas abiertas a todos los públicos.

“En la presente edición celebramos once años compartiendo nuevas experiencias, buscando estar más cerca del público pergaminense, de nuestros músicos y de nuestros alumnos, ofreciendo durante seis días un ciclo de charlas, talleres y conciertos donde se hará alusión a diversos géneros de nuestra música popular”, expresan los organizadores.

Con una programación diversa y de calidad, el Encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para el contexto musical de Pergamino, fomentando el diálogo entre artistas, docentes y estudiantes.

“El estímulo para participar de cada jornada estará presente en la calidad de los artistas-docentes que participarán y en la gran variedad de géneros musicales que se abordarán, pasando por el rock, el jazz, el tango y el folclore”, aseguraron.

Músicos de jerarquía y de trayectoria

Esta edición contará con la presencia de músicos de gran trayectoria a nivel nacional, como Duratierra, grupo que recientemente recibió el P remio Gardel al Mejor Album de Folclore 2025. También participarán Santiago Torres, Diego Arolfo y Facundo Cano, músicos del reconocido Chango Spasiuk.

Entre los invitados se encuentran también Néstor Crespo, exguitarrista de Rubén Juárez; y Rubén “Mono” Insaurralde, flautista integrante de numerosas agrupaciones folklóricas como MPA (Músicos Populares Argentinos), junto a figuras como Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, Verónica Condomi y Chango Farías Gómez.

Otro nombre destacado es el del pianista de tango Julián Peralta, referente del género y activo divulgador de nuevas formas de interpretación y composición en la música ciudadana.

Desde el ámbito local, el pianista pergaminense Nacho Abad, de vasta experiencia en el acompañamiento de artistas populares, participará compartiendo su conocimiento sobre cómo es trabajar en ese rol.

También dirá presente la flautista tandilense Julieta Mihojevic, quien junto a su cuarteto tanguero “Cuatro Esquinas”, compartirá su experiencia y propuestas musicales dentro del género.

Por el lado del jazz, se destaca la participación de Walter Rinavera, baterista, cantante y director de la Walter Rinavera Big Band, quien también ofrecerá su mirada artística y pedagógica.

Propuestas institucionales y temas clave para músicos

Desde el propio Conservatorio se presentará una propuesta interdisciplinaria única: “Berni”, un abordaje desde la historia, la pintura y la música en vivo. Esta puesta en escena estará a cargo de Lelis Pagani, Mauricio Ochoa y Carlos de la Iglesia, junto a la Orquesta Típica “El Desbande”.

Además, el músico y gestor cultural Sebastián Agatiello tendrá una nueva participación con una charla imperdible sobre derechos intelectuales del músico, abordando aspectos clave como SADAIC, AADI, CAPIF y las plataformas digitales. Como parte de su presencia en el Encuentro, Agatiello también ofrecerá un show junto a su banda de rock “Richter”.

Una fiesta de cierre con Duratierra

Todas las actividades del Encuentro —talleres, charlas y conciertos— son totalmente gratuitas y abiertas a la comunidad, realizándose en la sede del Conservatorio.

La única excepción será el concierto de cierre, el sábado 30 de agosto, con la actuación especial de Duratierra en la Casa de la Cultura (General Paz 600). Este show promete ser una verdadera fiesta y el broche de oro de esta nueva edición. Para asistir, se solicita un bono contribución de $5.000, a beneficio de la Asociación Cooperadora del Conservatorio, que podrá adquirirse en la sede de la institución.

“Queremos agradecer a la Subsecretaría Municipal de Cultura de nuestra ciudad por auspiciar nuestro proyecto, como así también a la comunidad educativa de nuestra institución por hacer posible con gran esfuerzo este XI Encuentro de Música Popular, que ya es un clásico de cada año en la agenda cultural pergaminense”, concluyen los organizadores.

Esta edición número once reafirma el compromiso de la institución con la formación artística y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad a través de los diversos géneros de la música popular.

Cronograma de actividades del lunes 25 al sábado 30 de agosto

Todas las actividades se llevarán a cabo en la sede del Conservatorio de Música, en San Martín 621, exceptuando el show de cierre del XI Encuentro de Dura Tierra que será en la Casa de la Cultura, en General Paz 600.

Lunes 25

-A las 14:00: Lelis Pagani, Mauricio Ochoa y Carlos de la Iglesia: “Berni”, un abordaje desde la pintura, la música y la historia. Con la participación en vivo de la Orquesta típica “El Desbande”.

-A las 17:30: Néstor Crespo: “Taller de improvisación y armonía para cantantes e instrumentistas”.

Martes 26

-A las 14:00: Ignacio Abad: “Taller de arreglos”. Cómo pensar un arreglo en función del artista para el cual se trabaja.

-A las 17:30: Esteban Agatiello: Charla sobre derechos intelectuales del músico, Sadaic, AADI, Capif, plataformas digitales.

-A las 20:00: Show de la banda “Richter”.

Miércoles 27

-A las 10:00: Julián Peralta: “Del arreglo a la interpretación en el tango”. Charla-taller donde se abordarán diferentes recursos utilizados en el tango.

-A las 14:00: Julián Peralta: “Clínica de ensambles instrumentales”. Espacio donde Julián trabajará sobre distintos ensambles de tango de la ciudad acercándolos a los distintos estilos interpretativos.

Jueves 28

-A las 13:30: Juliana Mihojevic estará conversando sobre los elementos técnicos y expresivos del tango con música en vivo por el grupo Cuatro esquinas, conformado por Alejo Reid (guitarra eléctrica), Julián Rodríguez (piano), Manu Mazzarini (voz) y Juliana (flauta traversa).

-A las 16:00: Masterclass música del litoral: Santiago Torres (acordeón-guitarra-compositor), Diego Arolfo (guitarra-voz-compositor) y Facundo Cano (contrabajo-bajo eléctrico). Los músicos de Chango Spasiuk estarán explicando los diferentes acompañamientos de la música del Litoral (chámame, rasguido doble, chamarrita, shotis, polca).

-A las 21:00: Concierto: “Raíz Litoral Trío”.

Viernes 29

-A las 14:30: Rubén “Mono” Insaurralde: “Herramientas para el viaje”. Taller destinado a trabajar sobre sonido, ataques, texturas, colores, respiración, efectos, dinámica.

-A las 17:30: Walter Rinavera: Taller de perfeccionamiento estilístico y coaching. Orientado a ensambles de jazz y Big Band.

Sábado 30

-A las 21:00: Show de Duratierra, grupo ganador del premio Gardel al Mejor Album de Folcklore 2025.