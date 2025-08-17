Importante robo en Baradero: mecheros se llevaron medio millón de pesos en ropa

Mecheros se llevaron medio millón de pesos en un comercio de Baradero LAOPINION

En Baradero, tres personas ingresaron al comercio de Colombres 524 y utilizaron la táctica de distracción para sustraer prendas. Los afectados radicaron la denuncia de robo correspondiente en la comisaría local, y las autoridades iniciaron una investigación para dar con los responsables

El local Un local de indumentaria ubicado en Colombres 524 fue víctima de un robo millonario durante la mañana del viernes, en un hecho que conmocionó a los empleados y comerciantes de la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 9:50 horas, cuando tres personas, dos mujeres y un hombre, ingresaron al comercio con aparentes intenciones de compra.

Según relató Paula Flores Garnica, empleada del local, los delincuentes utilizaron la clásica técnica de los mecheros, conocida por consistir en distraer al personal mientras uno o varios de los integrantes del grupo sustraen mercadería sin ser vistos. “Le insistían al encargado que le mostrara la ropa mientras los otros robaban”, explicó Flores Garnica, agregando que se llevaron prendas por un valor aproximado de medio millón de pesos.

El robo Tras el robo, los empleados revisaron las cámaras de seguridad del comercio y pudieron identificar a los sospechosos. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales con la intención de dar con los autores y evitar que vuelvan a delinquir en la zona. “En la Policía me dijeron que sospechan que roban en San Pedro y Baradero también”, señaló la empleada.

Las víctimas Los afectados radicaron la denuncia correspondiente en la comisaría local, y las autoridades iniciaron una investigación para dar con los responsables. Desde el comercio destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y solicitaron que cualquier persona que reconozca a los sospechosos se comunique con las fuerzas de seguridad.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Robo

Baradero