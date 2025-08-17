Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme en la Feria del Libro Pergamino

En el marco de la Feria del Libro de Pergamino (Fe.Li.Pe.) , el próximo domingo 24 de agosto a las 17:30, se presentará la novela performática Archivo para recuperarme , de la artista y escritora Roma Vaquero Díaz . El evento se llevará a cabo con entrada libre y gratuita, en el aula 6 PA de la Escuela Municipal de Bellas Artes , ubicado en avenida Alsina y calle Moreno.

Este libro constituye la síntesis de un proceso iniciado en 2020 que explora el cruce entre escritura autoficcional y performatividad de imágenes, entre otros procedimientos que conforman un archivo vivo, afectivo y experimental que interroga los modos de narrar, preservar y reconfigurar la memoria desde el cuerpo y la imagen.

Durante la presentación se realizará una lectura performática y se abrirá el espacio para el diálogo colectivo.

Sobre el libro Archivo para recuperarme

“Un archivo es más que un conjunto de imágenes y palabras, es una forma de trazar vínculos entre lo que persiste y lo que se desvanece. Archivo para recuperarme es una novela performática en la que Roma Vaquero Díaz despliega recuerdos, gestos y complicidades para contar una historia que se compone con el movimiento de sus manos en el aire”, expresa Romina Casile.

“En esta exploración íntima y fragmentada, la escritura se convierte en una estrategia de recuperación en tanto homenaje a los lazos que sostienen y acompañan y de reinvención, como forma de rearticulación de la identidad, la memoria y la pérdida. En otras palabras, se trata de una invitación a percibir aquello que el lenguaje no siempre puede nombrar, a atender las sutilezas que emergen entre los cuerpos y a seguir los trazos que dibujan las miradas”.

Quién es Roma Vaquero Díaz

Nacida en Pergamino, Roma Vaquero Díaz es artista visual y performer, con una sólida formación académica y un recorrido profesional que la posiciona como una de las voces más originales de la escena contemporánea. Es Magíster en Lenguajes Artísticos Combinados por la Universidad Nacional de las Artes y Licenciada en Arte Escénica por la Universidad Nacional de Rosario.

Su trabajo ha sido exhibido en múltiples festivales y espacios culturales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y forma parte de publicaciones internacionales como el Emergency Index, anuario de prácticas de performance editado por Ugly Duckling Presse (Brooklyn, NY, 2023). Es también autora del libro Cuántos cuerpos entran en un cuerpo (Editorial Flanbé, 2020).

Desde 2017, dirige la Plataforma y Archivo Mundo Performance, un espacio dedicado a la formación, difusión y profesionalización del arte de performance y las artes visuales. Actualmente vive y trabaja en la ciudad de Buenos Aires.