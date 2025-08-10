Concierto coral en la Casa Socorrense: música, encuentro y celebración comunitaria

Este domingo a las 18:00, la Casa Socorrense -ubicada en Rivadavia 648- será escenario de una emotiva y vibrante jornada musical. Se trata de un encuentro coral que reunirá a seis agrupaciones de Pergamino y la región, en un evento que promete celebrar la diversidad de voces y estilos que caracterizan al canto colectivo.

Participarán del concierto los siguientes coros: Arte Nativo, bajo la dirección de Leandro Pericás; Vivencias, dirigido por Luis Peralta; Coral Carabelas, con Martín Aguilar al frente ; Matices, dirigido por María Auil; La Banda de la 15, bajo la batuta de Hernán Digilio; y los coros Abuelos Club y 25 de Mayo, que se presentarán en una formación conjunta dirigida por Rocío Gómez.

Camino al 50º aniversario de la Casa Socorrense

Este encuentro coral marcará el inicio de una serie de actividades que la Comisión Directiva de la Casa Socorrense está organizando con vistas a un acontecimiento muy especial: el 50º aniversario de la institución. La iniciativa busca comenzar a construir, desde ahora, un clima festivo y de reencuentro, invitando especialmente a quienes han sido parte de esta historia: ex directivos, colaboradores y amigos que, con su esfuerzo desinteresado, mantuvieron vivo el espíritu de esta auténtica embajada cultural.La invitación es abierta a toda la comunidad. La entrada será libre y gratuita, para que vecinos y vecinas puedan acercarse a disfrutar de una tarde distinta, en la que la música coral será la gran protagonista.