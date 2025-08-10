domingo 10 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Concierto coral en la Casa Socorrense: música, encuentro y celebración comunitaria

    El evento reunirá a seis agrupaciones de Pergamino y la región: Arte Nativo, Vivencias, Coral Carabelas, Matices, La Banda de la 15 y los coros Abuelos Club y 25 de Mayo.

    10 de agosto de 2025 - 12:00
    El coro Arte Nativo de la localidad de Conesa, bajo la dirección de Leandro Pericás.

    El coro Arte Nativo de la localidad de Conesa, bajo la dirección de Leandro Pericás.

    ARTE NATIVO

    Este domingo a las 18:00, la Casa Socorrense -ubicada en Rivadavia 648- será escenario de una emotiva y vibrante jornada musical. Se trata de un encuentro coral que reunirá a seis agrupaciones de Pergamino y la región, en un evento que promete celebrar la diversidad de voces y estilos que caracterizan al canto colectivo.

    Lee además
    La Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) volverá a ser un punto de encuentro para editoriales, librerías, autores, instituciones educativas y amantes de la literatura.
    Cultura

    La Feria del Libro Pergamino ya tiene programación confirmada y promete una edición histórica
    Jairo, coro y una banda de músicos para interpretar la Misa Criolla de Ariel Ramírez.
    Cultura y espectáculos

    Jairo vuelve a Pergamino para cantar sus clásicos y la Misa Criolla junto al Coro San José

    Participarán del concierto los siguientes coros: Arte Nativo, bajo la dirección de Leandro Pericás; Vivencias, dirigido por Luis Peralta; Coral Carabelas, con Martín Aguilar al frente; Matices, dirigido por María Auil; La Banda de la 15, bajo la batuta de Hernán Digilio; y los coros Abuelos Club y 25 de Mayo, que se presentarán en una formación conjunta dirigida por Rocío Gómez.

    Camino al 50º aniversario de la Casa Socorrense

    Este encuentro coral marcará el inicio de una serie de actividades que la Comisión Directiva de la Casa Socorrense está organizando con vistas a un acontecimiento muy especial: el 50º aniversario de la institución. La iniciativa busca comenzar a construir, desde ahora, un clima festivo y de reencuentro, invitando especialmente a quienes han sido parte de esta historia: ex directivos, colaboradores y amigos que, con su esfuerzo desinteresado, mantuvieron vivo el espíritu de esta auténtica embajada cultural.La invitación es abierta a toda la comunidad. La entrada será libre y gratuita, para que vecinos y vecinas puedan acercarse a disfrutar de una tarde distinta, en la que la música coral será la gran protagonista.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Feria del Libro Pergamino ya tiene programación confirmada y promete una edición histórica

    Jairo vuelve a Pergamino para cantar sus clásicos y la Misa Criolla junto al Coro San José

    Estrenan nueva versión de la obra de Carlos Gorostiza Hay que apagar el fuego

    Estrenos imperdibles en Cinema Pergamino: Otro viernes de locos y La hora de la desaparición

    ¿Sin planes? Todo lo que pasa en Pergamino este fin de semana: arte, música, cine y teatro

    El Teatro San Nicolás celebra sus 117 años con una gala especial y un show musical el día domingo

    El tango está de luto: falleció a los 88 años Osvaldo Piro, una leyenda del bandoneón

    La Municipalidad San Nicolás anunció el boleto gratuito para menores de 12 años durante el Festival Río

    El Coro Polifónico Municipal celebra su 60º aniversario con una emotiva gala coral

    Vagus Ediciones se suma por primera vez a la Feria del Libro Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jairo, coro y una banda de músicos para interpretar la Misa Criolla de Ariel Ramírez.
    Cultura y espectáculos

    Jairo vuelve a Pergamino para cantar sus clásicos y la Misa Criolla junto al Coro San José

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Detenido un sujeto y secuestro de un arma por Amenaza y Agresión en San Nicolás.

    Detenido un sujeto en San Nicolás por golpear y amenazar a su expareja en Barrio Las Mellizas

    Domingo 10 de agosto - Versión PDF

    El coro Arte Nativo de la localidad de Conesa, bajo la dirección de Leandro Pericás.
    Cultura

    Concierto coral en la Casa Socorrense: música, encuentro y celebración comunitaria

    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    La avioneta que hace unos meses fue encontrada en un campo de General Gelly coincide con las zonas cercanas a Rosario donde hallaron aeronaves en nuestra región del norte bonaerense y sur santafesino.

    Hallan avioneta abandonada en un campo del norte bonaerense y sospechan conexión con narcos rosarinos