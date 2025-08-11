Canciones para cuidar: un espectáculo que dejó huella en Pergamino

Canciones para cuidar: “Cuidar el mundo que habitamos, cuidarnos entre las personas, cuidar las canciones y nuestro patrimonio cultural”, fue el mensaje.

Los integrantes del Pro Música para Niños Rosario. La función fue una verdadera celebración del arte, la música y el compromiso con el cuidado del planeta y de los vínculos humanos.

El pasado sábado 9 de agosto, la ciudad de Pergamino vivió una tarde mágica y conmovedora con la presentación del reconocido grupo Pro Música para Niños Rosario , que desembarcó en el Teatro Unión Ferroviaria con su nuevo espectáculo titulado Canciones para cuidar .

La función, que reunió a familias enteras, fue mucho más que un recital infantil: fue una verdadera celebración del arte, la música y el compromiso con el cuidado del planeta y de los vínculos humanos. La renovada formación de Pro Música -integrada por talentosos músicos, cantantes y actores de Rosario - ofreció un espectáculo de altísima calidad artística y pedagógica, donde se conjugaron la sensibilidad, la creatividad y el mensaje.

Desde los primeros acordes, la sala se llenó de risas, aplausos y participación activa. Niños, niñas y adultos se unieron en un mismo lenguaje: el de la música que enseña, que emociona y que transforma. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas y puestas en escena, abordaron temáticas como el respeto por la naturaleza, la empatía entre las personas y la valoración del patrimonio cultural.

El guion, firmado por Laura Vilche , aportó solidez y coherencia narrativa, mientras que la dirección escénica de Ofelia Castillo y la dirección artística general de Manuel Marina garantizaron una experiencia escénica rica y dinámica, donde cada detalle -desde la interpretación musical hasta la expresión corporal- estuvo cuidadosamente trabajado.

Una tarde, dos propuestas en Pergamino

El estreno en Pergamino tuvo además un valor especial: la generosa participación del profesor local Juan Carlos Migliaro, quien ofició de anfitrión con su entrañable proyecto Las canciones del abuelo. Esta cálida intervención sumó identidad local al espectáculo y reforzó la idea de que el arte para las infancias es un espacio fértil de encuentro intergeneracional.

Cuidar, el verbo central

“Cuidar el mundo que habitamos, cuidarnos entre las personas, cuidar las canciones y nuestro patrimonio cultural”: este es el mensaje que sostiene y atraviesa todo el espectáculo. En tiempos donde el cuidado se vuelve una necesidad urgente, propuestas como esta logran sembrar conciencia desde el juego, el humor y la belleza.

Una vez más, Pro Música para Niños Rosario demuestra por qué es una de las agrupaciones más respetadas y queridas del país en el ámbito de la música, en esta caso para las infancias. Su paso por Pergamino no solo entretuvo, sino que dejó una semilla en cada corazón.