Jurassic World: Renace: una nueva era jurásica llega a Cinema Pergamino

También protagonizada por las aclamadas estrellas internacionales Rupert Friend y Manuel García-Rulfo, la película está dirigida por el dinámico visualista Gareth Edwards (Rogue One: Una historia de Star Wars) a partir de un guion de David Koepp, guionista original de Parque Jurásico.

Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas.

La nominada al Oscar, Johansson, interpreta a Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas contratada para dirigir un equipo altamente capacitado en una misión secreta para conseguir el material genético. Cuando la operación de Zora se cruza con una familia de civiles cuya expedición en bote fue volcada por dinosaurios acuáticos, todos se encuentran varados en una isla prohibida que alguna vez fue una instalación de investigación no divulgada para Parque Jurásico. Allí, en un terreno poblado por dinosaurios de especies muy diferentes, se enfrentan a un siniestro e impactante descubrimiento que ha permanecido oculto al mundo durante décadas.

Ali interpreta a Duncan Kincaid, el miembro del equipo de mayor confianza de Zora; Jonathan Bailey (Wicked, Los Bridgerton), el ganador de los premios Critics Choice y al Olivier Award interpreta al paleontólogo Dr. Henry Loomis; el nominado al Emmy Rupert Friend (Seguridad nacional, Obi-Wan Kenobi) aparece como Martin Krebs, un representante de las grandes compañías farmacéuticas; y Manuel García-Rulfo (El abogado del Lincoln, Asesinato en el expreso de oriente) interpreta a Reuben Delgado, el padre de la familia de civiles náufragos.

El reparto también incluye a Luna Blaise (Manifiesto), David Iacono (El verano en el que me enamoré) y Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) como la familia de Reuben. La película también incluye, como miembros de los equipos de Zora y Krebs, a Philippine Velge (Estación Once), Bechir Sylvain (BMF) y Ed Skrein (Deadpool).

Jurassic World: Renace está dirigida por el ganador del Bafta Edwards, con un guion de Koepp (La guerra de los mundos), basándose en personajes creados por Michael Crichton. La película está producida por el nominado al Oscar® Frank Marshall y Patrick Crowley, ambos productores veteranos de la franquicia Jurassic y del éxito de taquilla del año pasado, Tornados. La película cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, Denis L. Stewart y Jim Spencer.

Su duración es de 134 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.