Juraron los nuevos consejeros escolares y se renovó la conducción del cuerpo colegiado de la educación

En una sesión protocolar realizada este viernes en el salón del Concejo Deliberante de Pergamino , prestaron juramento los tres nuevos consejeros escolares elegidos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre y que tienen un mandato popular de cuatro años.

Se trata de Fabricio Bernaus, Gonzalo Aguerre y Cinthia García, quienes iniciarán un mandato de cuatro años, vigente hasta el 10 de diciembre de 2029.

Bernaus ingresa al organismo por Fuerza Patria, Aguerre por Hechos, mientras que García representa a La Libertad Avanza, conformando así una mesa de trabajo que refleja la nueva distribución política del órgano encargado de la administración de los recursos educativos en el distrito.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes los consejeros que continúan en funciones por dos años más: Silvia Yotti, Mariano Bocanera y Matías Moyano, quienes finalizarán sus mandatos en 2027. Ellos, junto con los flamantes ingresantes, dieron forma a la nueva integración del Consejo Escolar para el periodo 2025–2027.

Consejeros escolares que conforman las nuevas autoridades

Tras la jura, se llevó a cabo la designación de autoridades para los próximos dos años. La conducción quedó conformada de la siguiente manera:

• Presidente: Mariano Bocanera

• Vicepresidente: Matías Moyano

• Secretaria: Silvia Yotti

• Tesorero: Gonzalo Aguerre

• Vocales: Fabricio Bernaus y Cinthia García

Con esta distribución, los cargos ejecutivos quedaron en manos del bloque Hechos, fuerza con representación mayoritaria en el cuerpo y la misma por la que compitió Javier Martínez en la última elección bonaerense. En tanto, los espacios de vocalía recayeron en los representantes opositores: Bernaus (Fuerza Patria) y García (La Libertad Avanza).

Acompañamiento, despedidas y continuidad institucional

El salón deliberativo estuvo colmado de familiares, compañeros y trabajadores del ámbito educativo, quienes acompañaron a las nuevas autoridades en un acto marcado por la emoción, los aplausos y el compromiso asumido de cara a los desafíos de la gestión escolar local.

También se realizó un reconocimiento a las consejeras que finalizaron su mandato, Mariela Llop y Analía Capriotti, ambas con participación destacada en la presidencia del cuerpo en distintos periodos, dejando atrás una etapa de trabajo administrativo y político vinculada al sostenimiento de la infraestructura escolar y el acompañamiento a las comunidades educativas.

Con esta conformación, el Consejo Escolar renueva su esquema de gestión para los próximos años, iniciando un nuevo ciclo político, administrativo y territorial en materia educativa en Pergamino.

Inspectores de educación

Las máximas autoridades de Inspección de Educación Regional y Distrital, Federico Castellano y Erica García, respectivamente, acompañaron la jura de los nuevos consejeros escolares como parte de un apoyo institucional del nivel pedagógico y técnico de la educación provincial con sus representantes en el territorio.