Jura de Pedro Zanardi como nuevo Defensor Penal en Pergamino

Pedro Zanardi jurará como nuevo magistrado este viernes a las 12:30 en Tribunales. LA OPINION

Este viernes a las 12:30, se llevará a cabo un acto institucional en la Sala de Audiencias de la Cámara de Apelaciones de Pergamino, donde el flamante Defensor General del Departamento Judicial Pergamino, Pablo Santamarina, tomará juramento a Pedro Zanardi, quien asumirá como nuevo Defensor Oficial en el fuero Criminal y Correccional.

Con esta designación, se cubre una de las vacantes que existían en la estructura del Ministerio Público de la Defensa en la jurisdicción local, un área clave en el funcionamiento del sistema judicial ya que garantiza el acceso a la defensa técnica de aquellas personas que no pueden solventar un abogado particular.

El nombramiento de Zanardi llega en un contexto en el que la Defensoría Oficial ha tenido que afrontar un alto volumen de casos en los últimos años, lo que hacía indispensable la cobertura de cargos pendientes. Con su incorporación, se busca reforzar el trabajo en materia penal y contribuir a una mejor distribución de las causas, agilizando la respuesta institucional frente a las necesidades de los ciudadanos.

Nuevos magistrados El acto de jura contará con la presencia de magistrados, representantes del Colegio de Abogados y funcionarios de la Justicia local, quienes acompañarán el inicio formal de funciones de Zanardi en su nuevo rol.

La asunción de un Defensor Penal no solo constituye un paso administrativo dentro del organigrama judicial, sino también un hecho de relevancia para la comunidad, ya que implica fortalecer uno de los pilares del sistema republicano: el derecho de defensa en juicio. Con la jura de Zanardi, el Departamento Judicial Pergamino avanza en la normalización de cargos en el ámbito de la defensa pública, un aspecto esencial para garantizar la igualdad ante la ley y el debido proceso en las causas penales.

Compartí esta nota en redes sociales:





