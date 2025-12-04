jueves 04 de diciembre de 2025
    • San Pedro participó de la Jornada Aniversario del programa provincial de cannabis medicinal en La Plata

    San Pedro formó parte del encuentro provincial para compartir avances, experiencias y desafíos en la implementación del cannabis medicinal.

    4 de diciembre de 2025 - 17:16
    sanpedroinforma.com.ar

    El Programa de Cannabis Medicinal del Municipio de San Pedro participó de la Jornada Aniversario del Programa de Cannabis Terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, realizada en La Plata, donde equipos de salud de distintos distritos compartieron experiencias y analizaron los desafíos vinculados al desarrollo de esta política pública en expansión.

    Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, donde se confirmó que la ciudad de San Pedro será la sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios en octubre de 2026.

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro impulsó una nueva etapa para su Cámara de Turismo, buscando fortalecer la actividad local a través de una articulación directa con el gobierno municipal.

    Participación del equipo de San Pedro en el encuentro provincial

    La delegación local estuvo integrada por la trabajadora social Florencia Cuesta y la técnica Sol Cerezo, quienes representaron al consultorio de cannabis medicinal del Municipio. De manera virtual también acompañaron el director médico del programa, Dr. Joel Scorcelli, y el intendente Cecilio Salazar, quienes siguieron el desarrollo de las actividades.

    Avances del programa y articulación con Flowercann S.A.

    Durante la jornada se destacaron los avances del trabajo territorial que lleva adelante San Pedro, en articulación con Flowercann S.A., empresa que participa del proceso de formulación y control de calidad. El programa local continúa ampliando cupos, fortaleciendo el seguimiento clínico de pacientes y consolidando una labor interdisciplinaria dentro del consultorio municipal.

    Aportes del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico

    La actividad contó con la participación del equipo del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico del Ministerio de Salud bonaerense, coordinado por Constanza Canali. También estuvieron presentes Belen Barrios, Carolina Casale, Carolina Pellón y Maisón, Laura Godoy y Faustina Villasante, además de referentes provinciales como Laura Escalante Albertali y Matías Duca, quienes expusieron líneas de trabajo y estrategias de prevención vinculadas al uso terapéutico.

