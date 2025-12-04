San Pedro participó de la Jornada Aniversario del programa provincial de cannabis medicinal en La Plata

El Programa de Cannabis Medicinal del Municipio de San Pedro participó de la Jornada Aniversario del Programa de Cannabis Terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, realizada en la ciudad de La Plata. sanpedroinforma.com.ar

El Programa de Cannabis Medicinal del Municipio de San Pedro participó de la Jornada Aniversario del Programa de Cannabis Terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, realizada en La Plata, donde equipos de salud de distintos distritos compartieron experiencias y analizaron los desafíos vinculados al desarrollo de esta política pública en expansión.

Participación del equipo de San Pedro en el encuentro provincial La delegación local estuvo integrada por la trabajadora social Florencia Cuesta y la técnica Sol Cerezo, quienes representaron al consultorio de cannabis medicinal del Municipio. De manera virtual también acompañaron el director médico del programa, Dr. Joel Scorcelli, y el intendente Cecilio Salazar, quienes siguieron el desarrollo de las actividades.

Avances del programa y articulación con Flowercann S.A. Durante la jornada se destacaron los avances del trabajo territorial que lleva adelante San Pedro, en articulación con Flowercann S.A., empresa que participa del proceso de formulación y control de calidad. El programa local continúa ampliando cupos, fortaleciendo el seguimiento clínico de pacientes y consolidando una labor interdisciplinaria dentro del consultorio municipal.

Aportes del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico La actividad contó con la participación del equipo del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico del Ministerio de Salud bonaerense, coordinado por Constanza Canali. También estuvieron presentes Belen Barrios, Carolina Casale, Carolina Pellón y Maisón, Laura Godoy y Faustina Villasante, además de referentes provinciales como Laura Escalante Albertali y Matías Duca, quienes expusieron líneas de trabajo y estrategias de prevención vinculadas al uso terapéutico.

