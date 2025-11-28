Junín: La histórica murga Falta y Resto se presentará en el Teatro San Carlos el 8 de diciembre

Desde Montevideo, llega “Falta y resto”, la murga más emblemática, irreverente, poética y revolucionaria de las últimas cinco décadas. Google-ilustrativa

Desde Montevideo llega Falta y Resto, la murga emblemática e irreverente que transformó el carnaval uruguayo y elevó la crítica social a una expresión artística única. El próximo 8 de diciembre ofrecerá en el Teatro San Carlos una presentación histórica con sus integrantes más representativos de las últimas cinco décadas.

Un recorrido por la historia de Falta y Resto Fundada en 1980 por Raúl “Tintabrava” Castro, Falta y Resto se convirtió en una referencia cultural y artística en el Río de la Plata. Su estilo revolucionó el carnaval, mezclando humor, poesía, crítica política y sensibilidad popular. Durante décadas, su voz colectiva expresó lo que muchos callaban en tiempos complejos.

Los legendarios murguistas que llegarán a la ciudad Para esta función única se reunirán figuras icónicas del género: Edú “Pitufo” Lombardo, compositor y creador de retiradas memorables; Freddy “Zurdo” Bessio, una de las voces más populares del carnaval; Alejandro Balbis, músico y productor de enorme trayectoria; y Pablo “Pinocho” Routín, poeta y humorista de cuplés inolvidables. Al frente, Raúl “Tintabrava” Castro, fundador y corazón de la murga.

Una presentación única en el Teatro San Carlos El histórico Teatro San Carlos será el escenario donde estas voces legendarias celebrarán medio siglo de arte y emoción. El espectáculo promete un recorrido conmovedor por la esencia del carnaval uruguayo, pensado para que disfruten abuelos, padres e hijos. Las entradas anticipadas ya están disponibles en boletería o en plateanet.com.

Compartí esta nota en redes sociales:





