viernes 28 de noviembre de 2025
    • Junín: La histórica murga Falta y Resto se presentará en el Teatro San Carlos el 8 de diciembre

    La murga uruguaya más emblemática e irreverente llega a Junín con una función única en el Teatro San Carlos.

    28 de noviembre de 2025 - 14:08
    Desde Montevideo,&nbsp; llega “Falta y resto”, la murga más emblemática, irreverente, poética y revolucionaria de las últimas cinco décadas.

    Desde Montevideo,  llega “Falta y resto”, la murga más emblemática, irreverente, poética y revolucionaria de las últimas cinco décadas.

    Google-ilustrativa

    Desde Montevideo llega Falta y Resto, la murga emblemática e irreverente que transformó el carnaval uruguayo y elevó la crítica social a una expresión artística única. El próximo 8 de diciembre ofrecerá en el Teatro San Carlos una presentación histórica con sus integrantes más representativos de las últimas cinco décadas.

    Un recorrido por la historia de Falta y Resto

    Fundada en 1980 por Raúl “Tintabrava” Castro, Falta y Resto se convirtió en una referencia cultural y artística en el Río de la Plata. Su estilo revolucionó el carnaval, mezclando humor, poesía, crítica política y sensibilidad popular. Durante décadas, su voz colectiva expresó lo que muchos callaban en tiempos complejos.

    Los legendarios murguistas que llegarán a la ciudad

    Para esta función única se reunirán figuras icónicas del género: Edú “Pitufo” Lombardo, compositor y creador de retiradas memorables; Freddy “Zurdo” Bessio, una de las voces más populares del carnaval; Alejandro Balbis, músico y productor de enorme trayectoria; y Pablo “Pinocho” Routín, poeta y humorista de cuplés inolvidables. Al frente, Raúl “Tintabrava” Castro, fundador y corazón de la murga.

    Una presentación única en el Teatro San Carlos

    El histórico Teatro San Carlos será el escenario donde estas voces legendarias celebrarán medio siglo de arte y emoción. El espectáculo promete un recorrido conmovedor por la esencia del carnaval uruguayo, pensado para que disfruten abuelos, padres e hijos. Las entradas anticipadas ya están disponibles en boletería o en plateanet.com.

