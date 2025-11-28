viernes 28 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Junín: El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín

    Ian Menéndez recorrió Santa Fe, Junín y la Región viajando sobre tolvas de un tren de cargas. Registró paisajes únicos y una noche particular en la ciudad.

    28 de noviembre de 2025 - 09:21
    El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín

    El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín

    eldiariodellunes.com
    youtuber tren
    youtuber tren1
    youtuber tren2
    youtuber tren3
    youtuber tren4

    El youtuber viajero Ian Menéndez volvió a sorprender con una experiencia extrema: recorrió parte del país viajando sobre las tolvas de un tren de cargas que unió Santa Fe con Buenos Aires. El trayecto incluyó su paso por Junín y escenarios impactantes de la Región, entre paisajes naturales y estructuras ferroviarias abandonadas.

    Lee además
    El dúo Pimpinela inaugurará la temporada artística 2026 del Teatro San Carlos con un show que combina música, actuación y una mirada renovada sobre las relaciones humanas.

    Junín: Pimpinela abrirá la temporada 2026 y celebrará los 80 años del Teatro San Carlos
    La inauguración del nuevo espacio de Clínica La Pequeña Familia jerarquiza la salud de la región.

    Clínica La Pequeña Familia inauguró un nuevo edificio para potenciar los servicios de la región

    Un viaje extremo sobre un tren de cargas que impactó a miles

    En un video de 22 minutos, Ian Menéndez muestra imágenes en movimiento del recorrido, entre ellas el cruce del terraplén ferroviario sobre la laguna La Picasa, uno de los tramos más imponentes del sistema ferroviario nacional. También registra túneles naturales formados por la vegetación, estaciones abandonadas y parajes rurales que conforman la postal del noroeste bonaerense.

    La escala en Junín: noche de historias y un hallazgo inesperado

    Durante su paso por Junín, el youtuber decidió hacer una pausa. Cenó en el restaurante Tercer Tiempo, tomó un helado en El Portal y luego caminó por Pueblo Nuevo. Registró el espacio cultural Tu Cine y cruzó por el puente peatonal de calle Rivadavia, junto a la obra del paso bajo nivel.

    Más tarde intentó dormir en vagones abandonados de la ex Ferrobaires, donde se encontró con un hombre en situación de calle que vive entre los restos quemados de las formaciones. Para no incomodarlo, optó por retirarse y finalmente pasó la noche cerca de la zona de maniobras ferroviarias.

    Cucha Cucha y el final del recorrido hacia Buenos Aires

    Al llegar a Cucha Cucha, en el partido de Chacabuco, el tren se detuvo para descargar balasto. Allí Menéndez bajó y caminó hasta la Ruta Nacional 7, donde intentó continuar su viaje haciendo dedo rumbo a Buenos Aires. Su travesía, que combina adrenalina y paisajes ferroviarios únicos, volvió a poner en foco realidades y escenarios del interior del país que rara vez se muestran desde esta perspectiva.

    Embed
    Temas
    Seguí leyendo

    Junín: Pimpinela abrirá la temporada 2026 y celebrará los 80 años del Teatro San Carlos

    Clínica La Pequeña Familia inauguró un nuevo edificio para potenciar los servicios de la región

    Xime Monzón llega a Junín para un show único en el Club del Blues

    Junín ultima detalles para el Cumbia Fest en el Parque Borchex

    Junín será sede de la reunión regional de FEHGRA con referentes nacionales del sector

    San Pedro: El Concejo Deliberante anuncio la renuncian al 10 % de aumento y acompañan el gesto del Ejecutivo

    San Pedro: Por el Día Mundial de la Diabetes habrá jornada gratuita en el hospital Sadiv

    San Pedro: El Silbido presenta dos obras con la mira puesta en la Plaza Próspero Molina

    Ramallo: Poletti, más complicado, la Corte falló a favor de Ternium por las tasas

    Kicillof logró aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero el endeudamiento quedó en suspenso

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En la última sesión ordinaria del año, los concejales aprobaron el proyecto relacionado con la renuncia al aumento del 10 por ciento que el Gobierno otorgó a los empleados municipales y repercute en las dietas.

    San Pedro: El Concejo Deliberante anuncio la renuncian al 10 % de aumento y acompañan el gesto del Ejecutivo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este lunes de 17:00 a 21:00, en el Centro Cultural Registrarte se va a realizar una activación de la muestra colectiva Territorios Sensibles con la presencia de las artistas que guiarán al espectador por la exposición y compartirán su proceso creativo.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino despliega una agenda cultural para todos los gustos este fin de semana

    Por Néstor Suárez
    En la última sesión ordinaria del año, los concejales aprobaron el proyecto relacionado con la renuncia al aumento del 10 por ciento que el Gobierno otorgó a los empleados municipales y repercute en las dietas.

    San Pedro: El Concejo Deliberante anuncio la renuncian al 10 % de aumento y acompañan el gesto del Ejecutivo

    La reacción de Estudiantes tras las sanciones que AFA.

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Hoy, esa práctica renace en clave moderna: chefs de distintas partes del mundo las emplean para aromatizar cremas, postres y hasta cócteles.

    Las hojas que esconden un aroma inolvidable y un potencial gastronómico enorme

    El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín video

    Junín: El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín