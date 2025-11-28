Junín: El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín

El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín eldiariodellunes.com

El youtuber viajero Ian Menéndez volvió a sorprender con una experiencia extrema: recorrió parte del país viajando sobre las tolvas de un tren de cargas que unió Santa Fe con Buenos Aires. El trayecto incluyó su paso por Junín y escenarios impactantes de la Región, entre paisajes naturales y estructuras ferroviarias abandonadas.

Un viaje extremo sobre un tren de cargas que impactó a miles En un video de 22 minutos, Ian Menéndez muestra imágenes en movimiento del recorrido, entre ellas el cruce del terraplén ferroviario sobre la laguna La Picasa, uno de los tramos más imponentes del sistema ferroviario nacional. También registra túneles naturales formados por la vegetación, estaciones abandonadas y parajes rurales que conforman la postal del noroeste bonaerense.

La escala en Junín: noche de historias y un hallazgo inesperado Durante su paso por Junín, el youtuber decidió hacer una pausa. Cenó en el restaurante Tercer Tiempo, tomó un helado en El Portal y luego caminó por Pueblo Nuevo. Registró el espacio cultural Tu Cine y cruzó por el puente peatonal de calle Rivadavia, junto a la obra del paso bajo nivel.

Más tarde intentó dormir en vagones abandonados de la ex Ferrobaires, donde se encontró con un hombre en situación de calle que vive entre los restos quemados de las formaciones. Para no incomodarlo, optó por retirarse y finalmente pasó la noche cerca de la zona de maniobras ferroviarias.

Cucha Cucha y el final del recorrido hacia Buenos Aires Al llegar a Cucha Cucha, en el partido de Chacabuco, el tren se detuvo para descargar balasto. Allí Menéndez bajó y caminó hasta la Ruta Nacional 7, donde intentó continuar su viaje haciendo dedo rumbo a Buenos Aires. Su travesía, que combina adrenalina y paisajes ferroviarios únicos, volvió a poner en foco realidades y escenarios del interior del país que rara vez se muestran desde esta perspectiva. Embed

