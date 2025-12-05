Ramallo habilita 600 metros de playa y refuerza la seguridad con 10 guardavidas diarios

El municipio abrió formalmente la temporada estival en el Parador Municipal y anunció un esquema reforzado de prevención en la costa. El Norte

La Municipalidad de Ramallo inauguró la temporada estival en el Parador Municipal y presentó un operativo reforzado de seguridad acuática para este verano. Con más turistas cada año y mayor actividad en la costa, el esquema busca prevenir riesgos y asegurar un espacio protegido para quienes disfrutan del río Paraná.

Zona habilitada para bañarse y operativo de seguridad El municipio confirmó que esta temporada contará con un boyado de 600 metros, desde el parador de Playa Blanca hasta el restaurante Lo Copete, delimitando el sector apto para bañistas. En ese corredor trabajarán diez guardavidas todos los días, de 14 a 20, en la franja de mayor concurrencia.

Equipamiento, patrullajes y atención médica El dispositivo prevé un gomón para patrullajes preventivos, dos kayak de rescate, tres mangrullos equipados con botiquines, tablas espinales, salvavidas, torpedos y equipos de comunicación. Además, el Parador Municipal sumará un desfibrilador externo automático (DEA) y servicio de enfermería para fortalecer la respuesta ante cualquier emergencia.

Turismo, articulación local y eventos previstos Autoridades destacaron el trabajo conjunto con la Cámara de Turismo y anticiparon una temporada con alta afluencia. En marzo, Ramallo será sede de los Juegos Universitarios de Playa, un evento provincial que atraerá delegaciones y potenciará la actividad hotelera y gastronómica. El acto de lanzamiento incluyó la tradicional bendición de las aguas y un homenaje a las víctimas del río.

