viernes 05 de diciembre de 2025
    • Ramallo habilita 600 metros de playa y refuerza la seguridad con 10 guardavidas diarios

    El municipio de Ramallo lanzó la temporada de verano con un amplio operativo de prevención, boyado seguro y guardavidas todos los días.

    5 de diciembre de 2025 - 13:15
    El municipio abrió formalmente la temporada estival en el Parador Municipal y anunció un esquema reforzado de prevención en la costa.

    El municipio abrió formalmente la temporada estival en el Parador Municipal y anunció un esquema reforzado de prevención en la costa.

    El Norte

    La Municipalidad de Ramallo inauguró la temporada estival en el Parador Municipal y presentó un operativo reforzado de seguridad acuática para este verano. Con más turistas cada año y mayor actividad en la costa, el esquema busca prevenir riesgos y asegurar un espacio protegido para quienes disfrutan del río Paraná.

    El Museo Municipal Hércules Rabagliati celebró una verdadera fiesta poética durante el Acto de Premiación del 6° Certamen Literario, género Poesía, una propuesta cultural que ya es un clásico en el distrito. 

    Ramallo: Premiación del Certamen Literario reunió a jóvenes poetas en el Museo Hércules Rabagliati
    El Hospital "José María Gomendio" emitió una urgente advertencia a la comunidad ante una ola de intentos de estafa que están utilizando el nombre y la imagen de la institución.

    Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

    Zona habilitada para bañarse y operativo de seguridad

    El municipio confirmó que esta temporada contará con un boyado de 600 metros, desde el parador de Playa Blanca hasta el restaurante Lo Copete, delimitando el sector apto para bañistas. En ese corredor trabajarán diez guardavidas todos los días, de 14 a 20, en la franja de mayor concurrencia.

    Equipamiento, patrullajes y atención médica

    El dispositivo prevé un gomón para patrullajes preventivos, dos kayak de rescate, tres mangrullos equipados con botiquines, tablas espinales, salvavidas, torpedos y equipos de comunicación. Además, el Parador Municipal sumará un desfibrilador externo automático (DEA) y servicio de enfermería para fortalecer la respuesta ante cualquier emergencia.

    Turismo, articulación local y eventos previstos

    Autoridades destacaron el trabajo conjunto con la Cámara de Turismo y anticiparon una temporada con alta afluencia. En marzo, Ramallo será sede de los Juegos Universitarios de Playa, un evento provincial que atraerá delegaciones y potenciará la actividad hotelera y gastronómica. El acto de lanzamiento incluyó la tradicional bendición de las aguas y un homenaje a las víctimas del río.

    Temas
    Este domingo tendrá lugar la primera edición de Iluminados por el Arte, una propuesta donde los museos y establecimientos expondrán muestras gratuitas, hasta la medianoche.

    Iluminados por el Arte: En San Pedro museos y espacios culturales abrirán sus puertas este domingo

    Este domingo tendrá lugar la primera edición de Iluminados por el Arte, una propuesta donde los museos y establecimientos expondrán muestras gratuitas, hasta la medianoche.

    Iluminados por el Arte: En San Pedro museos y espacios culturales abrirán sus puertas este domingo
    Sebastián Cejas: “La actitud fue clave. Cuando perdés el miedo a equivocarte y seguís intentando, te vuelve”.

    Sebastián Cejas: "Quiero hacer historia en Douglas y trabajar para eso"

    San Nicolás inició este viernes una nueva etapa en la actualización del transporte urbano

    Nuevo aumento del boleto urbano en San Nicolás: la tarifa plana subió a $1.518,67

    INTA Pergamino celebró su día en la Experimental local

    INTA Pergamino apuesta al compromiso y la planificación en un momento de complejidad

    La Escuela Técnica N°4 de Zárate se consolida primera entre 190 estudiantes de cinco países

    La Técnica N°4 de Zárate lidera una competencia internacional entre estudiantes de cinco países