San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

Último día de paro de municipales: habrá reuniones con el Ejecutivo la próxima semana

El paro y la retención de tareas que los trabajadores municipales mantienen desde el miércoles llega hoy a su último día, en un contexto de fuerte tensión salarial y expectativa por las dos reuniones pautadas para la próxima semana entre los gremios y el Ejecutivo. Las negociaciones serán claves para definir si el conflicto avanza o se destraba.

Gremios municipales y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) acordaron dos encuentros decisivos para la próxima semana, con el propósito de avanzar en una solución al conflicto salarial que derivó en la medida de fuerza. Las fechas surgieron tras la reunión mantenida ayer entre representantes sindicales y la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia, encabezada por la Dra. Macarena Kunker, integrante del Área de Negociaciones Colectivas.

El primer encuentro será el miércoles 10 a las 12:00 en el Palacio Municipal. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) adelantaron que esperan una “propuesta superadora” por parte del Ejecutivo, que contemple la recomposición salarial exigida y una hoja de ruta clara para atender las demandas pendientes.

Durante la reunión con la cartera laboral bonaerense, el STM ratificó su pedido central: un aumento de $150.000 al sueldo básico. Además, insistieron en la necesidad de avanzar en la entrega de ropa de trabajo, regularizar el pago de bonificaciones adeudadas y concretar las recategorizaciones pendientes para el personal.

Otra de las exigencias fue la convocatoria del Consejo de Empleo Municipal a Nivel Provincial, un espacio institucional clave para revisar condiciones laborales, escalas salariales y problemáticas estructurales del sector.

El paro termina hoy, pero las medidas podrían continuar

Pese a la apertura de una instancia formal de negociación, el gremio confirmó que las medidas de fuerza continúan. “La lucha continúa más firme que nunca y mañana seguimos con Paro y Retención de Tareas”, señalaron desde el STM mediante un comunicado dirigido a sus afiliados. También remarcaron la importancia de mantener la unidad y sostener los reclamos hasta obtener una respuesta que consideren adecuada.

La próxima semana será determinante: de las propuestas que presente el Ejecutivo y del avance en el ámbito provincial dependerá si el conflicto se encamina hacia una solución o si los gremios profundizan su plan de lucha.