Junín: Pimpinela abrirá la temporada 2026 y celebrará los 80 años del Teatro San Carlos

El dúo Pimpinela inaugurará la temporada artística 2026 del Teatro San Carlos con un show que combina música, actuación y una mirada renovada sobre las relaciones humanas. El evento, que se realizará el 17 de enero, será además el marco elegido para celebrar las ocho décadas de historia de la emblemática sala.

Un espectáculo que repasa la evolución del amor En esta nueva propuesta titulada “Noticias del Amor”, Lucía y Joaquín adoptan el formato de un noticiero para recorrer cómo fueron cambiando los vínculos entre hombres y mujeres desde la década del 60 hasta la actualidad. Con su estilo característico, fusionan humor, drama y fragmentos de sus canciones más emblemáticas, construyendo un relato que conecta con varias generaciones.

La celebración por los 80 años del Teatro San Carlos La presentación tendrá un condimento especial: la celebración oficial por los 80 años del Teatro San Carlos, un ícono cultural que ha albergado destacadas figuras de la música, la danza y el teatro. La llegada de Pimpinela fue considerada por la organización como la mejor forma de iniciar un año con fuerte carga simbólica y artística. Para el público local, la fecha se perfila como un acontecimiento imperdible.

Entradas y detalles de la función Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves a las 10 de la mañana, tanto en la boletería del Teatro San Carlos como a través de Plateanet.com. Desde la producción anticipan que la demanda será alta, dada la relevancia del festejo y el poder de convocatoria del dúo. La función del 17 de enero será la primera de una temporada que promete grandes propuestas y una amplia agenda cultural.

