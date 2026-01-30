viernes 30 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Julia Riera no pudo en Vero Beach

    La tenista Julia Riera se presentó en Estados Unidos donde cayó en octavos de final ante Kajsa Rinaldo Persson por 6-4, 0-6 y 6-3.

    30 de enero de 2026 - 12:52
    Julia Riera se presentó en el Vero Beach de Estados Unidos donde alcanzó los octavos de final.&nbsp;

    Julia Riera se presentó en el Vero Beach de Estados Unidos donde alcanzó los octavos de final. 

    ARCHIVO

    Esta semana Julia Riera disputó el ITF W75 de Vero Beach, en Estados Unidos, donde pudo avanzar en primera ronda pero en la tarde-noche del jueves, quedó eliminada: En su debut, la tenista pergaminense, actual N°181 del ranking WTA, arrancó con todo ya que se impuso con claridad ante la italiana Dalila Spiteri (N°287) por 6-1 y 7-6.

    Lee además
    El ex Argentino de Pergamino, Santiago García Cano, continúa en Temperley de Rosario donde afrontará el Torneo Federal. 

    Santiago García Cano renovó con Temperley y jugará el Torneo Federal
    Sebastián Cejas junto a los ayudantes de campo, Sebastián López y Franco Dezotti, y el flamante preparador físico, José Luis Campofiloni, firmaron su contrato con Douglas por una temporada más.

    Sebastián Cejas extendió formalmente su contrato con Douglas

    Tras este buen triunfo accedió a los octavos de final, donde enfrentó a la sueca Kajsa Rinaldo Persson (N°272). Tras un intenso partido que se extendió por dos horas de juego, Julia cayó derrotada por 6-4, 0-6 y 6-3 en un partido donde se vio un buen tenis.

    Julia Riera y su paso por la qualy del Australian Open 2026

    Cabe recordar que dos semas atrás la pergaminense disputó la clasificación del Australian Open 2026.Allí, tras el auspicioso debut frente a la japonesa Ena Shibahara (115ª), la jugadora de nuestra ciudad buscó dar un paso más hacia el cuadro principal. Sin embargo, se topó con una Sonmez implacable que supo manejar los hilos del encuentro desde el comienzo, imponiendo el ritmo que la llevó a ser Top 70 del mundo hace apenas unos meses. La pergaminense cayó en sets corridos ante la jugadadora de Turquía (112ª) por 6-3 y 6-1.

    Temas
    Seguí leyendo

    Santiago García Cano renovó con Temperley y jugará el Torneo Federal

    Sebastián Cejas extendió formalmente su contrato con Douglas

    Regularización de espacios públicos: la Subsecretaría de Deportes convoca a grupos de entrenamiento

    Simón Fiorito firmó su contrato y se sumó a Douglas para el Torneo Federal A

    Pergamino Básquet sufrió una nueva derrota

    Douglas puso en marcha la pretemporada rumbo al Torneo Federal A

    Joaquín Debeljuh Taruselli continúa su preparación para el SARR 2026

    Pergamino Básquet recibe este lunes a Villa Mitre de Bahía Blanca

    Cruce de Los Andes: Anahí Cola y la pasión por correr en montaña

    Douglas pone en marcha la pretemporada pensando en el próximo Torneo Federal A

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Sebastián Cejas junto a los ayudantes de campo, Sebastián López y Franco Dezotti, y el flamante preparador físico, José Luis Campofiloni, firmaron su contrato con Douglas por una temporada más.

    Sebastián Cejas extendió formalmente su contrato con Douglas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La recolección de residuos voluminosos tiene listo el cronograma de febrero

    La recolección de residuos voluminosos tiene listo el cronograma de febrero
    Destruyen en Pergamino escapes libres decomisados en operativos de tránsito

    Destruyen en Pergamino escapes libres decomisados en operativos de tránsito

    La incertidumbre y el descontento se profundizan entre los trabajadores municipales de Ramallo ante la ausencia de definiciones concretas en materia salarial, en un contexto marcado por la inflación sostenida desde noviembre, mes en el que se otorgó el último incremento efectivo.

    Ramallo: crece el enojo municipal por falta de paritarias y sueldos políticos millonarios

    El ex Argentino de Pergamino, Santiago García Cano, continúa en Temperley de Rosario donde afrontará el Torneo Federal. 

    Santiago García Cano renovó con Temperley y jugará el Torneo Federal

    Julia Riera se presentó en el Vero Beach de Estados Unidos donde alcanzó los octavos de final. 

    Julia Riera no pudo en Vero Beach