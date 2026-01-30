Julia Riera no pudo en Vero Beach

Julia Riera se presentó en el Vero Beach de Estados Unidos donde alcanzó los octavos de final. ARCHIVO

Esta semana Julia Riera disputó el ITF W75 de Vero Beach, en Estados Unidos, donde pudo avanzar en primera ronda pero en la tarde-noche del jueves, quedó eliminada: En su debut, la tenista pergaminense, actual N°181 del ranking WTA, arrancó con todo ya que se impuso con claridad ante la italiana Dalila Spiteri (N°287) por 6-1 y 7-6.

Tras este buen triunfo accedió a los octavos de final, donde enfrentó a la sueca Kajsa Rinaldo Persson (N°272). Tras un intenso partido que se extendió por dos horas de juego, Julia cayó derrotada por 6-4, 0-6 y 6-3 en un partido donde se vio un buen tenis.

Julia Riera y su paso por la qualy del Australian Open 2026 Cabe recordar que dos semas atrás la pergaminense disputó la clasificación del Australian Open 2026.Allí, tras el auspicioso debut frente a la japonesa Ena Shibahara (115ª), la jugadora de nuestra ciudad buscó dar un paso más hacia el cuadro principal. Sin embargo, se topó con una Sonmez implacable que supo manejar los hilos del encuentro desde el comienzo, imponiendo el ritmo que la llevó a ser Top 70 del mundo hace apenas unos meses. La pergaminense cayó en sets corridos ante la jugadadora de Turquía (112ª) por 6-3 y 6-1.

