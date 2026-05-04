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    • Otra final sin bandera a cuadros para Alfonso Domenech en el TN

    El piloto pergaminense volvió a abandonar en la final de la Clase 3 del TN en El Villicum y acumula tres fechas consecutivas sin ver la bandera a cuadros.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de mayo de 2026 - 15:59
    Alfonso Domenech perdió más terreno en el campeonato tras sumar otro abandono.

    Alfonso Domenech perdió más terreno en el campeonato tras sumar otro abandono.

    DARIO GALLARDO

    Alfonso Domenech no logra revertir su racha negativa en el Turismo Nacional y este fin de semana volvió a abandonar en la final de la Clase 3, disputada en el Autódromo de El Villicum, en San Juan, por la cuarta fecha del campeonato. El piloto pergaminense, campeón 2024 de la divisional mayor del TN, arrancó el año con un triunfo en Paraná pero en las tres fechas siguientes no pudo ver la bandera a cuadros en la final.

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    Domenech, al mando del Volkswagen Virtus del equipo Saturni Racing, había mostrado altibajos durante el fin de semana. En clasificación logró su mejor producción al ubicarse séptimo (a 1s. 025/1.000 de la pole), ilusionando con pelear dentro del grupo de punta, aunque el domingo no pudo sostener ese rendimiento.

    En la serie del domingo por la mañana había logrado mantenerse en el cuarto lugar, pero no pudo seguirle el ritmo de los tres primeros. Esa tendencia se repitió en la final, donde largó desde el décimo puesto.

    Otra final sin bandera a cuadros

    En la competencia decisiva, el piloto pergaminense intentó avanzar en el pelotón, pero rápidamente comenzó a sufrir complicaciones con el rendimiento del auto. Producto de varios toques empezó a retrasarse y llegó a ubicarse fuera del Top 20. Con el correr de las vueltas, Domenech siguió perdiendo terreno hasta que debió desertar a siete vueltas del final por problemas en el sistema de frenos de su unidad, sumando así un nuevo abandono.

    Racha adversa

    Este resultado prolonga una racha negativa para el campeón 2024 de la Clase 3, que ya acumula tres finales consecutivas sin poder ver la bandera a cuadros. La situación contrasta con el arranque de temporada, donde había logrado un triunfo en la apertura del campeonato en Paraná. En las últimas competencias, distintos inconvenientes mecánicos y situaciones de carrera lo fueron marginando prematuramente, impidiéndole sumar puntos importantes en el certamen.

    Lo que viene

    Con este panorama, Domenech, quien se ubica 12° en el campeonato con 54 puntos, y el equipo Saturni Racing ya trabajan con la mira puesta en la próxima fecha del Turismo Nacional, prevista para el 7 de junio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde buscarán cortar la racha negativa y volver a ser competitivos dentro de la Clase 3.

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