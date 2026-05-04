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    • Julia Riera fue subcampeona en Boca Ratón y ratificó su nivel

    La pergaminense cayó en una ajustada final ante la estadounidense Amelia Honer en el torneo W35, pero volvió a meterse en una definición luego de dos años.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de mayo de 2026 - 15:15
    Julia Riera cerró una gran semana al alcanzar el subcampeonato en el W35 de Boca Ratón.

    Julia Riera cerró una gran semana al alcanzar el subcampeonato en el W35 de Boca Ratón.

    CANCHA CENTRAL

    A pesar de no quedarse con el título, Julia Riera completó una destacada actuación en el torneo ITF W35 de Boca Ratón, Estados Unidos, disputado sobre polvo de ladrillo y con 30.000 dólares en premios. La tenista pergaminense, de 23 años y ubicada en el puesto 207° del ranking mundial, alcanzó la final del certamen, instancia en la que cayó el domingo ante la estadounidense Amelia Honer (616°) en un partido muy parejo: 7-5, 5-7 y 7-5.

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    “Juli” Riera, que era la máxima favorita del torneo, volvió a mostrar un alto nivel a lo largo de toda la semana y logró meterse en su primera final desde mayo de 2024, cuando se consagró campeona del W100 de Wiesbaden, Alemania, logrando en aquella oportunidad el séptimo título ITF de su carrera.

    El partido decisivo fue intenso y tuvo alternativas cambiantes, incluso condicionado por la lluvia. Cuando se disputaba el tercer set, el encuentro debió suspenderse con el marcador 4-1 a favor de Honer.

    Tras la reanudación, Riera mostró carácter y capacidad de reacción: logró recuperar los dos quiebres de desventaja e igualó el set en 5-5, dejando abierto el desenlace. Sin embargo, la estadounidense volvió a mostrarse sólida y terminó quedándose con el triunfo y el título.

    El camino a la final

    Para alcanzar la definición, “Juli” había tenido un sólido recorrido en el certamen. En semifinales superó a la también argentina Justina González Daniele (613°) por 7-6 (5) y 6-2, en un encuentro en el que resolvió con autoridad tras un primer set parejo.

    Previamente, en cuartos de final, había derrotado a la brasileña Ana Candiotto (528°) por 6-0 y 3-2, antes del abandono de su rival. En las rondas iniciales también había mostrado consistencia. En primera derrotó a la estadounidense Alexis Nguyen (642°), surgida de la clasificación, por 6-2 y 6-4; y en octavos de final superó a la argentina Carla Markus (463°) por 6-2 y 6-3.

    Sigue la gira en Estados Unidos

    Luego de su paso por Boca Ratón, Riera continuará esta semana con su gira sobre polvo de ladrillo en Estados Unidos. Su próximo compromiso será el torneo W100 de Indian Harbour Beach, donde buscará seguir sumando ritmo y puntos para crecer en el ranking internacional.

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