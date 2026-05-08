Bernardita Aguilar Toranza, la Pantera pergaminense: "Trabajé y entrené mucho para esto"

El sueño que Bernardita Aguilar Toranza imaginaba desde chica comenzó a hacerse realidad. A los 19 años, la jugadora de vóleibol pergaminense fue convocada a la selección argentina femenina mayor, Las Panteras , y se convirtió en la primera jugadora de la ciudad en alcanzar ese logro.

La citación fue realizada por el entrenador nacional Facundo Morando , quien incluyó a la pergaminense en la lista de 34 jugadoras que iniciarán el próximo lunes los entrenamientos en el Cenard, de cara a los amistosos frente a Bulgaria (29 de mayo en Santa Fe y el 30 en Rosario) y a una temporada con importantes compromisos para el seleccionado nacional.

Un día después de regresar desde Estados Unidos , donde estudia Administración de Empresas y juega al vóleibol en la Universidad de Mississippi gracias a una beca, “Berni” visitó el programa Fuera de Página , de LA OPINION Play y FM 105.1 , y compartió sus sensaciones tras la histórica convocatoria.

“Estoy recontenta de haber venido” , expresó sobre su regreso al país luego de varios meses en Estados Unidos. “Se extraña un poco, pero la verdad que se me pasó muy rápido porque la pasé muy bien este semestre” , contó.

LA ENTREVISTA COMPLETA A BERNARDITA AGUILAR TORANZA

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El llamado que cambió todo

La noticia de su convocatoria llegó mientras transitaba una jornada habitual de clases en Mississippi. Bernardita, de 1,79 metros de altura, recordó con precisión ese momento que marcará para siempre su carrera deportiva. “Venía de clase y me mandó un mensaje el entrenador por WhatsApp preguntando si me podía llamar. Me pareció raro, pero le dije que sí. Ahí me llamó y me preguntó si quería estar”, relató. Y agregó: “Obviamente le dije que sí. Después caí y seguí entrenando todo el día, pero estaba recontenta”.

La convocatoria representa un nuevo paso en una carrera que viene creciendo de manera sostenida y que tuvo un punto de inflexión en 2025, cuando integró la selección argentina U21, Las Panteritas, que disputó el Mundial de Indonesia y logró un histórico séptimo puesto. “Fue un resultado muy bueno”, recordó sobre aquella experiencia . “Terminamos invictas la zona, eso fue increíble. Después nos agarró Brasil, que tenía mucho más nivel, pero lo intentamos y estábamos muy ilusionadas”, rememoró.

De Comu a Estados Unidos

Formada en el Club Comunicaciones de Pergamino, Bernardita inició su vínculo con el deporte desde muy pequeña. Antes de elegir el vóleibol pasó por básquetbol, natación y gimnasia artística. A los 10 años hacía básquet y vóley al mismo tiempo, hasta que decidió enfocarse definitivamente en la disciplina que terminaría cambiándole la vida. “Siempre me encantó el deporte. Me la pasaba en el patio jugando a la pelota”, recordó. “Toda mi vida jugué en Comu, hasta 2023”.

Su crecimiento deportivo la llevó luego al torneo metropolitano y posteriormente a Estados Unidos, donde actualmente juega en la NCAA Division I. “La verdad que es otro mundo”, describió sobre la experiencia universitaria estadounidense. “Toda la universidad es hermosa, las instalaciones son increíbles y le dan mucha importancia al vóley. Priorizan mucho que vos estés bien, los médicos, todo lo que pidas te dan. Es como una película estadounidense”, comentó entre risas.

Además del desafío académico en la carrera de Administración de Empresas, la exigencia deportiva le permitió dar un salto de calidad en su juego. “Yo creo que mejoré bastante. Tanto entrenamiento y la alta exigencia te hacen crecer”, explicó.

Un sueño construido paso a paso

La convocatoria a Las Panteras no apareció de manera repentina. Bernardita aseguró que siempre tuvo el objetivo en mente, aunque entendiendo que el camino debía recorrerse con paciencia y trabajo cotidiano. “Siempre quería llegar y entrené mucho para eso”, afirmó. “Fue un proceso lento, paso a paso. Ahora miro para atrás y digo que todo me enseñó un montón”.

En una entrevista concedida a LA OPINION a mediados de 2024, la propia jugadora había confesado que sus grandes sueños eran convertirse en profesional y jugar en la selección mayor. Menos de dos años después, esa meta comenzó a concretarse. Sin embargo, mantiene la calma y entiende que recién inicia una nueva etapa: “Todavía me falta mucho”.

El orgullo de vestir la celeste y blanca

La pergaminense ya había tenido su primera experiencia con la camiseta argentina en Las Panteritas, pero ahora vivirá algo completamente distinto al entrenar junto al seleccionado mayor. “La primera vez que vestí la camiseta fue el año pasado y sentí mucho orgullo”, señaló. “Siempre quise estar en la selección. Nunca me olvidé de disfrutarlo”, agregó.

El lunes volverá al Cenard, lugar que no visita desde julio del año pasado. Allí se reencontrará con varias compañeras de las selecciones juveniles y comenzará a convivir con referentes del plantel mayor. “Tengo muchas ganas de volver a entrenar ahí. Estoy emocionada”, reconoció.

Mensaje para quienes sueñan en grande

A pesar de su juventud, Bernardita ya se transformó en una referencia para muchas chicas de Pergamino que sueñan con llegar lejos en el deporte. Y en la entrevista dejó un mensaje claro para quienes recién empiezan. “Que sigan trabajando día a día y que confíen en el proceso. Los resultados no llegan al instante, llegan después de mucho trabajo”, aconsejó.

También habló de los sacrificios que exige el alto rendimiento: “Me perdí los cumpleaños de mi mejor amiga, juntadas y momentos con amigos y familia, pero yo estaba contenta con la decisión que estaba tomando porque era con una visión más a futuro”.

Hoy, aquella chica que empezó jugando en el patio de su casa y que creció en las canchas de Comunicaciones, ya forma parte de la historia del deporte pergaminense. Y el sueño, lejos de terminar, recién empieza.