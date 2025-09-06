Juicio oral: una joven de Colón enfrentará la acusación por tenencia de drogas con fines de comercialización

La joven llega a juicio oral en una causa generada durante una recorrida policial donde le secuestraron varias dosis de marihuana en un espacio público de Colón.

Durante el jueves y el viernes de esta semana que comienza se llevará a cabo en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino el debate oral de una causa por drogas que tiene como acusada a una joven de 23 años oriunda de la ciudad de Colón .

El juicio estará presidido por el juez Ignacio Uthurry, en tanto que la acusación quedará a cargo del fiscal Francisco Furnari, acompañado por el coordinador del área de estupefacientes de la Fiscalía, el ayudante fiscal Juan Tomás Godoy.

De acuerdo a la requisitoria de elevación a juicio formulada por la Fiscalía, el caso se remonta al 28 de febrero de 2020, cuando la acusada —en ese entonces de 18 años— fue interceptada por personal de la División de Drogas Ilícitas de Pergamino en un espacio público de la ciudad de Colón, a la vera de la Ruta Nacional 8 entre calles 52 y 54 .

Ese día, los efectivos que patrullaban la zona observaron a la joven sentada bajo un árbol manipulando lo que parecía ser un cigarrillo casero de marihuana. Tras identificarla y realizar la requisa correspondiente, encontraron en su poder 15 envoltorios plásticos de diferentes colores que contenían marihuana con un peso total de 89 gramos, además de un cigarrillo armado, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La Fiscalía sostiene que la cantidad de dosis, el modo en que estaban fraccionadas y las circunstancias del hallazgo permiten concluir que la tenencia era con fines de comercialización, lo que encuadra la conducta en el artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737.

Las pruebas de la acusación

Entre los elementos reunidos durante la instrucción judicial se destacan el acta de procedimiento policial, las fotografías y croquis del lugar, el test de orientación y análisis de la sustancia secuestrada, y declaraciones testimoniales de los agentes intervinientes, quienes afirmaron que la joven manipulaba el cigarrillo casero mientras observaba de manera insistente a su alrededor, lo que consideraron un comportamiento típico de consumidores de marihuana en espacios públicos.

La estrategia defensiva

La acusada —una estudiante nacida en Colón en febrero de 2002— negó desde un primer momento que la droga fuera de su propiedad. Según su versión, los envoltorios pertenecían a su novio y ella no tenía vinculación con su comercialización. Su defensa insistirá durante el debate en sostener esta hipótesis y buscará desacreditar la acusación fiscal que la ubica como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de venta.

Expectativa por la resolución

El juicio constará de dos audiencias consecutivas, previstas para este jueves y viernes, en las que se escuchará la prueba testimonial, se analizarán los elementos incorporados durante la instrucción y se desarrollarán los alegatos de las partes.

El veredicto quedará en manos del juez Ignacio Uthurry, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, quien deberá resolver si la joven es responsable penalmente del delito imputado o si corresponde su absolución.

La expectativa en torno a este juicio es significativa en Colón, dado que el caso involucra a una vecina de la ciudad y se enmarca en la política judicial de la Fiscalía de Pergamino de avanzar con investigaciones sobre infracciones a la Ley de Drogas, con foco en el narcomenudeo y la venta al menudeo en espacios públicos.