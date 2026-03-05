jueves 05 de marzo de 2026
    • Un dron del Centro de Monitoreo permitió detener a un sospechoso por robo de cables en barrio Villa Progreso

    Un dron del Centro de Monitoreo de Pergamino detectó a un joven escondido en una casa abandonada tras robar cables. Patrulla Urbana rodeó la manzana y logró detenerlo.

    5 de marzo de 2026 - 14:54
    El dron del Centro de Monitoreo siguió desde el aire al sospechoso para desplegar a los agentes de Patrulla Urbana que lo rodearon y con la intervención policial terminó aprehendido.

    LA OPINION

    Un operativo coordinado desde el Centro de Monitoreo municipal de Pergamino permitió detener este martes al mediodía a un joven sospechado de robar cables en una vivienda abandonada de calle Ecuador al 1100. La intervención fue posible gracias al seguimiento aéreo de un dron que guió en tiempo real a la Patrulla Urbana.

    La utilización de tecnología de vigilancia aérea volvió a resultar clave en un procedimiento de seguridad urbana en Pergamino. Un dron del Centro de Monitoreo municipal permitió localizar y seguir a un joven sospechado de robar cables en una vivienda abandonada, lo que derivó en su posterior detención por parte de efectivos que rodearon la manzana.

    El episodio se registró alrededor de las 12:04 de este martes, cuando una comunicación alertó al sistema de emergencias sobre la presencia de personas que estarían robando cables en una propiedad ubicada en la cuadra de calle Ecuador al 1100.

    Minutos después, el denunciante amplió la información y precisó que la situación ocurría en una casa abandonada situada aproximadamente a mitad de cuadra, donde los sospechosos se encontraban subidos a una planta del inmueble.

    Despliegue del dron

    Ante la alerta, desde el Centro de Monitoreo se dispuso el despliegue de uno de los drones que integran el sistema municipal de prevención. A las 12:20 el operador informó que el dispositivo aéreo ya se encontraba en el lugar y logró detectar a un joven que intentaba ocultarse detrás de un tanque de agua en una de las viviendas ubicadas a mitad de cuadra.

    El seguimiento aéreo permitió mantener visualizado al sospechoso en todo momento. Incluso el operador aportó datos sobre su vestimenta —pantalón azul oscuro y sin camisa— y su ubicación exacta, información que fue transmitida en tiempo real a los móviles que se dirigían al lugar.

    Con estos datos, los agentes desplegaron un operativo cerrojo en el sector. Según informaron fuentes del procedimiento, los patrulleros rodearon la manzana para evitar que el sospechoso lograra escapar.

    A las 12:40 el dron registró el momento en que el joven fue reducido por los agentes. Según se indicó posteriormente, el sospechoso había intentado huir corriendo en dirección a calle Carlos Costa, pero fue interceptado por los móviles que participaban del operativo.

    En el lugar se constató además la presencia de aproximadamente entre 20 y 30 metros de cables que habrían sido sustraídos o preparados para su retiro.

    El sospechoso fue localizado dentro de una vivienda abandonada lindera al lugar donde se produjo la sustracción. Al momento de ser reducido se encontraba lesionado y, de acuerdo con lo informado por los intervinientes, mostró una actitud muy agresiva y se negó a brindar sus datos personales.

    Tras su aprehensión, el individuo fue trasladado en un móvil policial para quedar a disposición de las autoridades judiciales que deberán determinar su situación procesal.

    Vecinos del sector expresaron su agradecimiento por la rápida intervención del personal y destacaron el rol del dron en la detección del sospechoso, ya que permitió ubicarlo pese a que intentaba ocultarse dentro de una propiedad abandonada.

    Desde el área de seguridad municipal remarcaron que este tipo de operativos evidencia la importancia del uso de tecnología de vigilancia aérea para reforzar las tareas preventivas y asistir a las patrullas en situaciones que requieren un seguimiento preciso desde el aire.

