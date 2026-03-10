martes 10 de marzo de 2026
    • Para su debut como capitana, Paola Suárez convocó a Julia Riera

    La capitana del seleccionado argentino dio su primera lista para la Billie Jean King Cup y entre las convocadas aparece la también pergaminense Julia Riera.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    10 de marzo de 2026 - 10:00
    Doble presencia pergaminense en la Selección: Paola Suárez debutará como capitana y Julia Riera integrará el equipo argentino en el Grupo I de las Américas.

    AAT

    Pergamino tendrá un protagonismo especial en la próxima presentación de Argentina en la Billie Jean King Cup. En la primera convocatoria de Paola Suárez como capitana del equipo nacional, fue incluida la también pergaminense Julia Riera, por lo que la ciudad contará con doble representación en el Grupo I de las Américas que se disputará del 8 al 11 abril en Ibagué, Colombia. La sede será el Parque de Raquetas, donde el seleccionado buscará la clasificación a los Play-offs previstos para noviembre.

    El Panorámico se prepara para recibir al ciclismo y al mountain bike, en un nuevo circuito.

    Ciclismo y MTB en la segunda fecha del año en El Panorámico
    Juan Cruz Illia se quedó con el primer puesto en el torneo que marcó el inicio de la temporada.

    Juan Cruz Illia se quedó con el Torneo Apertura de golf

    Será el debut oficial de Suárez al frente de Las Guerreras, como se conoce al seleccionado femenino, iniciando una nueva etapa para el tenis femenino argentino con una marcada presencia pergaminense.

    Julia Riera, una fija en el equipo

    Entre las cinco jugadoras convocadas por Suárez aparece nuevamente Julia Riera, quien integra el seleccionado argentino desde 2022 y se consolidó como una de las principales cartas del equipo en la competencia por equipos.

    Actualmente ubicada en el puesto 192 del ranking WTA, suma ya ocho convocatorias con la camiseta nacional y un destacado récord en singles de 17 triunfos y solo 2 derrotas. En la última presentación del equipo se lució en las series disputadas en Córdoba, donde ganó sus dos partidos individuales frente a la eslovaca Viktoria Hruncakova por 6-2 y 6-1, y ante la suiza Suzan Bandecchi por 6-2 y 6-0.

    A sus 23 años, “Juli” acumula experiencia en el máximo nivel del circuito: fue Top 100 y disputó los cuadros principales de tres torneos de Grand Slam (Roland Garros, el Australian Open y Wimbledon). Su presencia adquiere un valor especial ya que compartirá equipo con una capitana también de Pergamino y una de las grandes figuras históricas de este deporte de Argentina.

    El debut de Paola Suárez como capitana

    La convocatoria marca el primer paso de Paola Suárez al frente del seleccionado argentino. La extenista pergaminense, designada a comienzos de febrero por la Asociación Argentina de Tenis, iniciará su ciclo en esta instancia continental de la BJKC.

    Considerada la mejor doblista de la historia del tenis argentino, Suárez fue número 1 del mundo en esa especialidad y ganó ocho títulos de Grand Slam. Además, alcanzó el puesto 9 del ranking WTA en singles y conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini. Ahora, desde el rol de capitana, comenzará una nueva etapa con el objetivo de consolidar a Argentina en el mapa mundial de la Billie Jean King Cup.

    Guerreras

    Las Guerreras tienen equipo

    Además de Riera, el equipo contará con otras cuatro jugadoras con distintos recorridos dentro del circuito profesional. Una de ellas es Luisina Giovannini, de 19 años y nacida en Coronel Moldes (Córdoba). Ubicada en el puesto 227 del ranking WTA, será la segunda singlista mejor posicionada del equipo. Giovannini viene de destacarse en el circuito ITF, donde conquistó 10 títulos -cinco de ellos en 2025 incluido el W35 Pergamino Open- y ya tuvo su primera experiencia en torneos de Grand Slam al disputar la clasificación del Australian Open. En la Billie Jean King Cup suma tres convocatorias previas y un récord favorable de 4-2 en dobles.

    También fue convocada Martina Capurro Taborda, quien volverá al equipo luego de un año. La zurda nacida en Avellaneda en 1998 alcanzó su mejor ranking en 2024 (149°) y fue parte de varias series del seleccionado entre 2023 y 2024, con un balance positivo de 6 triunfos y 2 derrotas en singles. En el circuito ITF logró importantes resultados en las últimas temporadas, incluyendo varios títulos.

    Entre las novedades del plantel aparece Nicole Fossa Huergo, la mejor doblista argentina del ranking (104°). Nacida en Italia hace 30 años e hija de padres rosarinos, compitió durante gran parte de su carrera representando al país europeo, pero en la última temporada decidió hacerlo bajo bandera argentina. Recientemente jugó la United Cup y viene de conquistar el título de dobles en el WTA 125 de Antalya junto a la francesa Estelle Cascino.

    La quinta integrante del equipo será Carla Markus, la más joven del plantel con 19 años. Zurda y en pleno ascenso en el ranking (479°), es hija del extenista Gabriel Markus, quien fue 36° del mundo en 1992. En la segunda mitad de 2025 comenzó a consolidarse en el circuito, con buenas actuaciones en torneos ITF y participaciones en eventos WTA 125.

    Ausencias en la convocatoria

    Una de las particularidades de la lista es que no estarán presentes las dos argentinas mejor ubicadas en el ranking mundial: Solana Sierra, actual número 65 del mundo, y Lourdes Carlé, que ocupa el puesto 161. Más allá de esas ausencias, Argentina buscará ser protagonista en el Grupo Américas I, instancia que reunirá a ocho selecciones del continente divididas en dos zonas.

    El conjunto nacional integrará la Zona A junto a Brasil, Chile y Perú. Los dos mejores equipos avanzarán a un cruce interzonal que definirá a los clasificados a los Play-offs de noviembre, mientras que los restantes jugarán por la permanencia.

    Con Paola Suárez en el banco y Julia Riera dentro de la cancha, Pergamino tendrá doble representación en un nuevo desafío internacional del tenis argentino, con el objetivo de acercarse nuevamente a la elite de la Billie Jean King Cup.

    Este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto Automotor 2026,

    Atención: Arba recuerda que este martes vence el Impuesto Automotor y se puede pagar con descuento
    Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales.

    San Nicolás: Santiago Passaglia destacó el impacto económico de Expoagro y el movimiento que hay en la ciudad

    Con su inconfundible bicicleta y sus cascos temáticos creados por él mismo, el Colo Orlando se convirtió con los años en uno de los personajes más queridos y reconocibles de Pergamino.
    Pergamino

    Homenaje al Colo Orlando en el Centro de Jubilados y Pensionados Centenario

    Un foro reciente de proyección turística reveló el interés identitario de los zarateños por el 2×4. El viernes 20 será una noche “netamente de tango” con el Negro Falótico y el cierre estelar de Adriana Varela.

    Zárate celebrará su 172° aniversario con tango, chamamé y música popular en tres jornadas

    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa Jóvenes Legislando. 

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios