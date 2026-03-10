Las lámparas colgantes se convierten en pieza central. La regla es simple: que la lámpara enmarque la mesa y genere clima.

La mesa volvió a ser protagonista: ideas para armar un comedor que sea el corazón de la casa.

Durante años el living fue el gran centro social de la casa . Pero algo cambió: hoy el comedor recupera terreno y la mesa se convierte en escenario de encuentros, trabajo remoto, tareas escolares y sobremesas eternas. Más que un espacio formal, se busca un comedor más flexible, cómodo y auténtico.

Si estás pensando en decorar comedor moderno o actualizar tu casa con una mesa de comedor tendencia , estas claves marcan el rumbo 2026.

La tendencia es clara: mesas amplias, robustas, con presencia. Aunque el espacio no sea enorme, se priorizan formatos rectangulares o ovalados que permitan sumar más comensales y adaptarse a distintos usos.

La madera maciza —en tonos naturales o oscuros— sigue liderando, pero también aparecen opciones laqueadas, microcemento o tapas con acabado piedra. El objetivo no es solo que sea linda, sino que resista el uso cotidiano.

Consejo deco: si el ambiente es integrado, elegí una mesa que dialogue con la cocina o el living para lograr continuidad visual.

Bancos: más flexibilidad y menos rigidez

Los bancos reemplazan parte de las sillas tradicionales y aportan un aire más relajado. Además de optimizar el espacio —especialmente en comedores chicos— permiten sumar más personas cuando hay invitados.

Se combinan con sillas de diseño o tapizadas para equilibrar comodidad y estética. Esta mezcla aporta dinamismo y evita el efecto “comedor de catálogo”.

Clave moderna: elegir bancos con respaldo bajo o sin respaldo para mantener liviandad visual.

Vajilla a la vista: del guardado al exhibido

La vajilla deja de esconderse. Estantes abiertos, vitrinas livianas o aparadores con puertas de vidrio permiten exhibir platos, copas y piezas especiales.

Además de funcional, este recurso suma textura y personalidad. Cerámicas artesanales, copas de color o manteles de lino ayudan a reforzar esa idea de comedor vivido.

Consejo: mantené una paleta coherente para que el conjunto no se vea recargado.

Luz colgante: el nuevo punto focal

Si la mesa es protagonista, la iluminación la acompaña. Las lámparas colgantes —de gran tamaño o en formato múltiple— se convierten en pieza central.

Pantallas de fibras naturales, metal negro o vidrio opalino refuerzan la estética contemporánea. La regla es simple: que la lámpara enmarque la mesa y genere clima.

Dato práctico: colgarla a unos 75-85 cm de la superficie garantiza buena iluminación sin encandilar.

Un comedor más real, menos formal

La tendencia apunta a espacios que se usen todos los días. Manteles lavables, centros de mesa simples (ramas verdes, fruteras, velas), textiles cómodos y materiales resistentes permiten que el comedor sea parte activa de la rutina.

En definitiva, la mesa de comedor tendencia no busca imponerse como objeto decorativo, sino convertirse en el corazón funcional de la casa. Porque cuando la mesa vuelve a ser protagonista, también vuelven las conversaciones largas, los proyectos compartidos y las ganas de quedarse un rato más.

Fuente: Oh La Lá.