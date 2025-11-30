domingo 30 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rico Zini: "La presión tributaria prevista por Kicillof es un avasallamiento inadmisible"

    El senador provincial del PRO sentó su postura respecto del rechazo al Presupuesto y alertó sobre las consecuencias que tendrá en el interior productivo.

    30 de noviembre de 2025 - 07:00
    Juan Manuel Rico Zini manifestó su preocupación por el impacto tributario en sectores productivos.

    Juan Manuel Rico Zini manifestó su preocupación por el impacto tributario en sectores productivos.

    Archivo

    Esta semana la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado por el gobernador Axel Kicillof. La legitimación legislativa de esta herramienta, que traduce una estrategia fiscal que traslada el costo de los desequilibrios provinciales a los contribuyentes, generó controversias en diversos espacios no solo políticos sino productivos, por las implicancias que tendrá en la vida de los contribuyentes.

    Lee además
    La Legislatura Bonaerense aprobó el presupuesto. falta el endeudamiento

    Kicillof logró aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero el endeudamiento quedó en suspenso
    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.
    Cultura y espectáculo

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    En ambas cámaras, legisladores de la oposición rechazaron la norma, y alertaron sobre sus alcances en términos impositivos. Una de las voces que de manera categórica se pronunció en relación a este tema, fue la del senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini, quien, en diálogo con LA OPINION, señaló: “Con este presupuesto, Axel Kicillof, bajo el argumento de la emergencia económica y una crisis social que atribuye a las políticas del gobierno nacional, evade cualquier ajuste significativo de su propio gasto, y golpea al contribuyente con una carga impositiva inadmisible”.

    “En el mensaje de elevación del presupuesto, el gobernador describe un panorama desolador de deterioro del entramado productivo, aumento del desempleo y caída de los ingresos familiares de los bonaerenses. Sin embargo, esa narrativa oficial contrasta de lleno con las cifras internas del propio presupuesto provincial”, comentó el senador pergaminense. Y abundó: “El gasto total proyectado para 2026 asciende a 43.021.244.867.935 billones de pesos, lo que representa una expansión del 17,7% respecto a la proyección de 2025. Es decir, que mientras se denuncia una crisis de financiamiento externo, la Provincia se permite un aumento de casi un 20% en su propio gasto, sin que se observe un plan de austeridad que acompañe esta situación de manera responsable”.

    Una fuerte recarga tributaria

    Juan Manuel Rico Zini precisó que lo que se desprende del análisis del presupuesto es que esta expansión del gasto se financiará con “un fuerte incremento de la presión fiscal” que impactará sobre el sistemaproductivo, especialmente sobre el sector agropecuario, que es un generador genuino de recursos que vuelven al propio Estado.

    En este sentido, mencionó que se prevé un incremento nominal del Impuesto Inmobiliario Rural del 135 por ciento y detalló que “también se prevén actualizaciones en otros tributos provinciales como Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y Automotor, sin que esta sobrecarga tributaria se acompañe de una reestructuración del gasto público provincial”.

    Una nueva vía de recaudación

    Respecto de la estrategia volcada en el presupuesto para habilitar una nueva vía de recaudación: el permiso de cobrar una tasa del 9% de Ingresos Brutos sobre las ganancias de los bancos obtengan por operar con títulos públicos nacionales, Juan Manuel Rico Zini consideró que “es un nuevo eslabón en la cadena de imposiciones que busca exprimir cualquier resquicio de actividad económica rentable, en lugar de sanear el gasto interno o mejorar la eficiencia”.

    Al respecto, añadió: “Es otra clara evidencia de la estrategia del gobierno provincial de buscar nuevas formas de recaudación para financiar su gasto expansivo”.

    De igual manera observó con preocupación las distorsiones que esta medida podría generar en el mercado financiero.

    Sin gestos de austeridad

    En coincidencia con otros legisladores de la oposición, Rico Zini lamentó que la herramienta elevada por el gobernador no contemple un plan de austeridad interna que acompañe el esfuerzo de los bonaerenses.

    “Como lo han advertido distintos actores del ámbito productivo, lo más cuestionable es la lógica que subyace detrás de estos aumentos: bajo la supuesta bandera de la progresividad impositiva, el gobierno provincial está imprimiendo una presión tributaria asfixiante sobre el sector productivo sin considerar, de manera real, su capacidad contributiva”.

    “Esta metodología, que ignora la situación financiera de quienes deben afrontar el pago, está convirtiendo, en muchos casos, estas medidas tributarias en prácticas de carácter confiscatorio”, alertó el legislador. Y enfatizó: "Es un avasallamiento inaceptable".

    Un fuerte rechazo

    En relación a la decisión tomada por los legisladores del bloque PRO de rechazar el Presupuesto 2026 explicó: “Hemos sido taxativos en nuestra determinación por cuanto entendimos que era inadmisible la presión para quienes trabajan y producen y tendrá consecuencias negativas en el interior bonaerense”.

    “Es una falacia el argumento oficial que define las reformas impositivas previstas el presupuesto como ‘esenciales para sostener servicios y políticas públicas ante la retracción de fondos nacionales’, cuando no se observa en la norma la voluntad política de iniciar un ajuste criterioso en las propias arcas provinciales”.

    “Lamentablemente, la presión tributaria no se traducirá en mejoras palpables en los servicios que la población de la Provincia recibe y juzga en muchos aspectos, deficitarios”, planteó el legislador pergaminense, enumerando problemáticas como la inseguridad, la ausencia de infraestructura esencial, el deterioro de rutas y los niveles alarmantes de pobreza y desigualdad, como claros ejemplos de “una gestión provincial que ha optado por seguir expandiendo el gasto, un camino que lejos de resolver la crisis, profundiza la brecha entre el Estado y quienes con su trabajo y sus impuestos deberían ser los principales beneficiarios de una administración eficiente y, ante todo, responsable”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Kicillof logró aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero el endeudamiento quedó en suspenso

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte

    Los bancos cambian de horario desde el 1° de diciembre: en Pergamino la medida comenzará el martes

    Comenzó el gran cierre de año del Taller de Teatro Talía con funciones en Espacio GAE

    Menos uso del colectivo en Pergamino: de 10.000 a 3.000 pasajeros diarios en apenas cinco años

    En su paso por Pergamino, Luciano Burket aseguró que "la gente llega a fin de mes quemando ahorros"

    La Iglesia Católica comienza el Adviento y se abre un tiempo de esperanza, alegría y preparación espiritual

    Douglas Haig va por la hazaña: confía y sueña con revertir la serie para meterse en la final

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La medida regirá en Pergamino desde el martes.

    Los bancos cambian de horario desde el 1° de diciembre: en Pergamino la medida comenzará el martes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.
    Cultura y espectáculo

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    Por Néstor Suárez

    Domingo 30 de noviembre - Versión PDF

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Ya sea acompañado de lo clásico o explorando combinaciones nuevas, el mate sigue siendo un gesto cotidiano de encuentro y un rasgo cultural que atraviesa generaciones en la Argentina.

    Día del Mate: qué comer con la infusión más argentina según expertos y sommeliers

    Territorios Sensibles. Este lunes en elCentro Cultural Registrarte se realizará una activación de la muestra con la presencia de las artistas.
    Cultura

    Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte